Quavo testa material de novo álbum no Atlanta Braves Game

quavo‘s balançando para as cercas com seu novo álbum … usando o estádio do Atlanta Braves como palco para dar ao ATL um gostinho do projeto !!!

O rapper de Atlanta entusiasmou a multidão dentro do Truist Park antes do Braves vs. Jogo dos Yankees com seu single inédito “Who Wit Me?” … um canto que ele fez a multidão repetir sob comando.

A faixa aparecerá no álbum “Rocket Power” de Quavo, que será lançado na sexta-feira – o título sendo uma homenagem a seu falecido sobrinho. Decolarque Quavo também homenageou usando a mercadoria comemorativa que lançou recentemente para comemorar o aniversário de Takeoff.