‘Que guilhotina?’: Conor McGregor destrói luta de boxe entre Jake Paul e Nate Diaz

Conor McGregor não era fã da luta de boxe entre Jake Paul e Nate Diaz.

Paul derrotou Diaz – duas vezes adversário de McGregor – por decisão unânime em uma luta de boxe de 10 assaltos em Dallas no início deste mês. Enquanto Diaz perdeu a luta, o momento da noite pertenceu ao lutador de longa data do UFC, que deu um tapa na guilhotina em Paul no final da luta.

Enquanto a comunidade do MMA elogiou Diaz pela mudança, McGregor não aceitou.

“Que guilhotina”, ele perguntou em entrevista ao Matchroom Boxing. “Ele conseguiu? Ele terminou? Por que ele não terminou? O que ele f ***** fez? Ele envolveu sua cabeça. Se você pegou o gilly, termine, cara. Ele não fez nada.

“Não fiquei impressionado com nenhum deles.”

McGregor e Diaz dividiram duas lutas no evento principal durante sua rivalidade memorável, com Diaz finalizando o ex-campeão do UFC em duas divisões em seu primeiro confronto no UFC 196 em março de 2016. Na revanche cinco meses depois no UFC 202, McGregor venceu uma dura maioria decisão.

Neste momento, “The Notorious” pode ser visto como um treinador na atual temporada de O ultimo lutadore ele deve enfrentar o técnico rival Michael Chandler no que será a primeira aparição de McGregor no octógono desde a derrota por nocaute técnico no primeiro round para Dustin Poirier no UFC 264, após sofrer uma grave lesão na perna.