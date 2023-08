Que horas é EUA x Grécia? Canal de TV, onde assistir nos EUA, programação do jogo de basquete de hoje

TA seleção dos EUA enfrentará a Grécia em um amistoso antes da Copa do Mundo FIBA ​​2023onde as duas seleções estarão no mesmo grupo junto com Nova Zelândia e Jordânia.

uma semana depois Giannis Antetokounmpo anunciou que não participará do próximo torneio, um jovem Team USA enfrentará um time grego que levará para a Copa do Mundo sem estrelas Tyler Dorsey, Kostas Sloukas e Nick Calathes.

“Depois de meses de trabalho e várias reuniões com a equipe médica, fica claro que não estou pronto para competir no nível que preciso para participar da Copa do Mundo”, disse. Giannis escreveu nas redes sociais.

“Esta não foi uma escolha, mas minha única opção para garantir que eu volte ao nível de basquete que trabalhei tanto para alcançar até agora em minha carreira.

“Estou extremamente desapontado com este resultado, mas esta foi uma decisão tomada com a equipe médica.”

Que dia é o jogo de basquete EUA x Grécia?

O amistoso entre EUA e Grécia está marcado para sexta-feira, 18 de agosto.

Onde é o jogo de basquete EUA x Grécia?

O próximo amistoso da equipe dos EUA acontecerá em Abu Dhabi, onde também enfrentará a Alemanha alguns dias depois para se preparar para a Copa do Mundo.

“O USA Basketball está entusiasmado em trabalhar com o DCT Abu Dhabi para trazer o USA Basketball Showcase para Abu Dhabi”, CEO do USA Basketball Jim Tooley disse em março.

“Esta é a primeira vez que nossa seleção masculina jogará nos Emirados Árabes Unidos e estamos empolgados em interagir com torcedores de todo o mundo, além de oferecer aos nossos jogadores e treinadores experiências memoráveis ​​dentro e fora da quadra.”

A que horas começa o jogo de basquete EUA x Grécia?

A largada está marcada para 12:00 ET / 09:00 PT. Os espectadores nos Estados Unidos podem assistir ao jogo sintonizando no FOX Sports 1.

A Copa do Mundo está marcada para começar em 25 de agosto, com o torneio se estendendo até 10 de setembro.

As partidas estão programadas para acontecer nas Filipinas, Indonésia e Japão, enquanto todas as partidas da equipe dos EUA estão programadas para ocorrer em Manila.