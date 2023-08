Que horas é EUA x Grécia e onde assistir ao jogo de basquete da Copa do Mundo Fiba 2023

Tele Copa do Mundo de Basquete Fiba 2023 está à caminho. A equipe dos EUA saiu vitoriosa em sua estreia, derrotando Nova Zelândia. Os americanos voltam ao tribunal na segunda-feira (08h40 ET) contra Grécia.

O quarto dia da Copa do Mundo Fiba 2023 vê os Estados Unidos de volta à ação após uma vitória confortável na abertura contra Nova Zelândia. Os americanos tentarão aumentar o placar na segunda-feira, 28 de agosto, contra um time grego que perdeu grande parte do seu poder quando Giannis Antetokounmpo disse que não jogaria no torneio.

A equipe dos EUA não tem suas estrelas mais brilhantes participando da competição, mas os americanos são os favoritos para vencer o evento.

Os EUA são treinados por Steve Kerr e liderado por Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr. e Mikal Bridges. Os americanos buscam um resultado melhor do que quando terminaram em sétimo lugar na prova em 2019.

Que horas é a equipe dos EUA x Grécia?

Data: segunda-feira, 28 de agosto

Tempo: 08:40 horário do leste | 05:40 PT

Em que canal está EUA-Grécia?

Canal de televisão: ESPN2

Transmissão ao vivo: Funda TV | Tribunal de 1891

México já está fora

México foram eliminados da Copa do Mundo Fiba 2023 no domingo, 27 de agosto.

A seleção mexicana sofreu uma dura derrota por 96-66 para Lituânia em sua segunda partida do torneio.

Omar Quinteroa equipa não foi páreo para a Lituânia, com Jonas Valančiūnas entregando um desempenho estelar com um duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes.

O México lutou contra a Lituânia durante todo o jogo, perdendo por 32 a 17 no final do primeiro quarto, situação da qual não conseguiu se recuperar.