Que manhã incrível: a ressaca do UFC 292 é real, Max Holloway x The Korean Zombie, mais

Embora haja muita coisa acontecendo no mundo do MMA, as consequências do UFC 292 no último sábado ainda preocupam a maioria das pessoas após a conquista do título de Sean O’Malley sobre Aljamain Sterling.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute as histórias remanescentes do retorno do UFC a Boston. Além disso, os tópicos incluem o evento de sábado do UFC Cingapura e um card principal sorrateiro encerrado por Max Holloway x The Korean Zombie em uma luta programada de cinco rounds no peso pena, o retorno de Giga Chikadze e por que Alex Caceres pode ser esquecido pela maioria neste fim de semana. , o que está em jogo na luta Erin Blanchfield x Tail Santos, o clássico do PFL entre Clay Collard e Shane Burgos na noite de quarta-feira em Nova York, contratações recentes do PFL e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

