Que manhã incrível: O que vem por aí para Max Holloway após a vitória por nocaute no UFC Cingapura?

Max Holloway conquistou sua primeira finalização em vários anos com um nocaute no terceiro round sobre The Korean Zombie na luta principal do UFC Cingapura, no sábado. Com Alexander Volkanovski ainda campeão dos penas e ainda com três vitórias sobre Holloway, para onde vai “Blessed” a partir daqui?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting discute o que poderia ser o próximo para Holloway, por que um confronto com Ilia Topuria não é a luta a ser feita agora e se Aljamain Sterling poderia ou não ser uma opção. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o próximo movimento de Israel Adesanya caso ele tenha sucesso contra Sean Strickland no UFC 293, se Khamzat Chimaev conseguir ultrapassar Dricus Du Plessis na discussão do título dos médios, a vitória de Erin Blanchfield no UFC Cingapura sobre Taila Santos, a vitória de Anthony Smith sobre Ryan Spann e quais lutas fazem sentido para “Lionheart”, uma rápida revisão do All-In da AEW e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.