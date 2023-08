Que manhã incrível: Quem Paul Felder deve enfrentar caso retorne para mais uma luta no UFC?

Paul Felder está provocando um retorno para mais uma aparição no octógono depois de assistir ao esforço do The Korean Zombie contra Max Holloway no UFC Cingapura no último sábado. Se Felder caminhar pela última vez, quem deverá ser sua oposição?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre quem seriam os possíveis oponentes de Felder e por que existem algumas opções divertidas em potencial. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o estado da divisão feminina de 125 libras e as implicações do título da luta de sábado entre Rose Namajunas e Manon Fiorot, a atração principal do UFC Paris entre Ciryl Gane e Serghei Spivac, outras lutas interessantes na lista para este fim de semana, A resposta de Dana White a Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili em relação ao enfrentamento de Sean O’Malley pelo título dos galos, Leon Edwards x Colby Covington ainda não foi anunciado e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

