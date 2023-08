Que manhã incrível: Sean O’Malley x Marlon Vera, como Sterling e Dvalishvili influenciam a imagem do título

Sean O’Malley x Marlon Vera provavelmente será o próximo em uma grande luta pelo título dos galos após a finalização de O’Malley sobre Aljamain Sterling na luta principal do UFC 292 no último sábado em Boston. Com a troca da guarda aos 135, onde isso colocou o ex-campeão e seu companheiro Merab Dvalishvili na disputa pelo título.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre a imagem do campeonato divisionário peso galo com O’Malley no topo, por que Sterling conseguir uma revanche será super difícil e quanto tempo Dvalishvili pode ter que espere para ter sua chance de ganhar o ouro no UFC. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o evento principal dos Playoffs do PFL entre Clay Collard e Shane Burgos, Anthony Smith x Ryan Spann no evento de sábado do UFC Cingapura, o teto de Erin Blanchfield na divisão peso mosca, a infeliz passagem das estrelas do wrestling Terry Funk e Bray Wyatt, e muito mais.

