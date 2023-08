Que palavra foi censurada pela realeza no roteiro de ‘Suits’ de Meghan Markle?

Meghan MarkleA temporada de atuação de Suits mergulhou no protocolo Royal, oferecendo insights intrigantes sobre seu tempo no programa. Durante sua temporada de 2011 a 2018, a criadora Aaron Korsh revelou uma revelação inesperada: os Royals impuseram restrições ao diálogo de Markle, especificamente em relação a uma determinada escolha de palavras.

Em entrevista com O repórter de HollywoodKorsh divulgou que o relacionamento de Markle com Príncipe Harry solicitou a contribuição real. Ele afirmou: “[The royal family] pesou em algumas coisas.” Embora o envolvimento deles fosse esporádico, Korsh admitiu que era “um pouco irritante”.

Uma gíria para anatomia masculina, que rima com “mock”, foi supostamente proibida pela realeza. A frase do roteiro de Markle, “Minha família diria bobagem”, foi revisada devido às suas objeções. Korsh detalhado: “A família real não queria que ela dissesse a palavra. Eles não queriam colocar a palavra ‘poppycock’ em sua boca. Presumo que porque eles não queriam que as pessoas cortassem coisas dela dizendo ‘c — .'”

Curiosamente, MarkleA saída de “Suits” de Korsh alinhou-se com seu casamento com o Príncipe Harry em abril de 2018. A substituição de “poppycock” por “b——-” deixou Korsh impressionado, já que a frase original carregava um significado pessoal, enraizado na família de Korsh expressões.

Royals revisou seus roteiros pré-exibição

Korsh reconheceu o acesso ao roteiro dos Royals, obtido a partir de “feedback” sobre o personagem de Markle. Interessantemente, Korsh não conseguiu determinar como os Royals adquiriram roteiros avançados, mas reconheceu suas análises de roteiros pré-exibição.

Ele observou: “Talvez houvesse mais uma ou duas coisas, mas não consigo me lembrar”, sugerindo outros casos de supervisão de roteiros no exterior. “Suits” encontrou popularidade renovada na Netflix após sua conclusão. A interpretação de Markle como Rachel Zane, uma aspirante a advogada, ressoou entre os telespectadores ao longo de sete temporadas.

Markle e Príncipe HarryA decisão de Markle de se afastar dos deveres reais em tempo integral, mudando-se para a Califórnia em março de 2020, marcou uma mudança significativa, ressaltando a transição de Markle de seu papel como real trabalhadora.