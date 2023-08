QUEDA DE ENERGIA atinge inúmeras cidades do Brasil

A manhã desta terça-feira (15) não está sendo fácil para milhões de brasileiros. De acordo com relatos oficiais, ao menos 20 estados brasileiros e o Distrito Federal tiveram problemas de falta de energia elétrica. A falta de luz começou a ser percebida a partir das 8h20.

Informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicam que o problema teria sido ocasionado por uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (INS), que teria interrompido 16 mil megawatt (MW) de carga. O efeito acabou impactando estados em todas as cinco regiões do país.

Estados com registros de falta de energia

Ao menos até a publicação deste artigo na manhã desta terça-feira (15), há relatos de falta de energia elétrica nas seguintes unidades da federação:

Distrito Federal;

Acre;

Alagoas;

Amapá;

Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraíba;

Pernambuco;

Piauí;

Rio Grande do Norte;

Rio de Janeiro;

Santa Catarina;

São Paulo;

Tocantins.

O motivo da queda

O órgão disse ainda que a interrupção começou a ter efeito a partir do momento da abertura da interligação Norte-Sudeste às 8h31. Mas as causas do problema seguem sendo apuradas. De acordo com informações da imprensa, o Ministério de Minas e Energia está reunido para discutir o tema.

Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, o blecaute pode ser considerado como de “grande porte”. No início do dia, ele disse que o apagão teria afetado quatro regiões, sendo elas Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Contudo, com o passar das horas começaram a surgir também relatos de problemas no recebimento de energia também em estados do Sul.



A ONS avalia que o problema tende a ser apenas operacional, já que não há registros de seca no Nordeste neste momento, região onde o problema foi iniciado. “Apesar do baixo nível de chuva, não estamos em uma situação de seca extrema, principalmente na região nordeste, que foi onde começou o apagão”, explica.

As consequências

Sem energia elétrica, cidades de todo as regiões do país começaram a sentir os impactos diretos nesta manhã. O apagão afetou moradores e prejudicou o funcionamento de serviços públicos pelo país. Há relatos de problemas no funcionamento de metrôs de capitais como Belo Horizonte, Salvador e São Paulo.

Na capital da Bahia, por exemplo, há relatos de cidadãos que tiveram que descer dos trens para caminhar sobre os trilhos. Nas cidades de Belém e de Fortaleza, semáforos desligados acabaram provocando um caos no trânsito das principais vias.

Na cidade de Macapá, algumas escolas tiveram que dispensar alunos por causa da falta de energia elétrica nos prédios educacionais. Em Manaus, comerciantes tiveram que usar velas para auxiliar na iluminação dos seus estabelecimentos.

Retorno à normalidade

Segundo as informações oficiais, a ONS disse que a situação já está sendo normalizada em algumas regiões do país. No Distrito Federal, por exemplo, todo o problema já foi resolvido. Algumas cidades do Nordeste e do Sudeste também já tiveram o problema resolvido.

A recomposição foi iniciada em todas as regiões e, até às 9h16, sete mil MW já tinham sido recompostos, ainda de acordo com a ONS. Faltam outros nove.

“As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos (dos 16 mil MW afetados)”, informou o órgão.

Conselhos de especialistas

Especialistas indicam que pessoas que residem em cidades que ainda estão sendo prejudicadas pelo problema do apagão, devem evitar sair de casa, se possível. Como dito, há relatos de vários problemas sendo causados pela falta de energia elétrica em todas as regiões do país.