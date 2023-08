Queda de sacerdotes diminuiu no Brasil; veja

Hoje, 4 de agosto, é comemorado o dia do padre, mas a notícia para os sacerdotes não é tão boa. De acordo com o Vaticano, o número de padres no Brasil e no mundo diminuiu nos últimos 30 anos.

Atualmente são 407.872 padres em todo o mundo. Porém, o número de seminaristas (que estudam para exercer a profissão) é menor do que há 30 anos. Dessa forma, a quantidade de padres irá reduzir ainda mais.

Anuário Pontifício 2023 aponta queda no número de padres

De acordo com o Anuário Pontifício 2023 e o Anuário Estatístico da Igreja 2021, que foram divulgados pelo Vaticano, houve uma redução de 0,39% no número de clérigos em relação ao levantamento anterior.

Em 2020, eram mais de 410.219 padres em todo o mundo. Aliás, no Brasil há aproximadamente 30 mil padres.

Dia do padre: como seguir a profissão?

Neste dia do padre é importante também explicar como um homem pode seguir este caminho, que requer pelo menos 8 anos de estudo. Assim, ele pode atender a vocação ou chamado de Deus:

Entrando em um seminários após a conclusão do Ensino Médio;

Cursar a faculdade de Filosofia ou Teologia e, em seguida, continuar os estudos em um seminário.

Não há como um jovem torna-se padre sem passar pelo seminário e concluir todos os estudos. Afinal, precisa estar preparação para pregar a palavra de Deus e também cumprir todas as suas obrigações religiosas.

Igreja se preocupa com a diminuição do número de padres



De modo geral, a igreja e o clero entende que o chamado a ser padre não acontece sempre e é um convite do coração, que parte de Deus. Então, é preciso que o servo tenha coração de assumir essa inclinação de servir.

Com a diminuição no número de padres e seminaristas a Igreja Católica apresenta uma preocupação. Isso porque, atualmente a demanda é muito grande para a quantidade de servos dispostos a servir.

No dia do Padre, nota-se também a diminuição do número de seminaristas comparado há 30 anos. O que faz acreditar que nas próximas décadas haverá uma redução ainda mais significativa neste meio.

O contexto dos padre no Brasil

Atualmente há cerca de 30 mil padres no Brasil, de acordo com dados do CERIS (Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais) e da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Vale destacar que padre é uma das profissões reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e está na Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO.

No dia do padre, é importante destacar que esses profissionais abdicam de grande parte de suas vidas pessoais para servir à igreja e suas causas. Portanto, além dos 8 anos de estudo, eles moram em casas paroquiais e possuem uma agenda cheia de compromissos.

Além das missas, os padres também são responsáveis por realizar os sacramentos, que são os ritos sagrados da instituição, ou seja:

Batismo;

Confirmação;

Eucaristia;

Penitência;

Unção dos Enfermos;

Ordem;

Matrimônio.

Portanto, além das missas, os padres realizam diversas outras funções, como confissões, visitas, celebrações festivas, reuniões com a coordenação pastoral, realização de eventos e muito mais.

Dia do padre: profissão exige muito estudo

Nesta comemoração do dia do padre vale destacar que essa profissão exige muito estudo e dedicação dos homens. Então, para seguir essa missão é preciso que seja feita a faculdade de Teologia e/ou Filosofia, além do seminário.

É no seminário que acontece o período propedêutico, que é o período em que os seminaristas estudam Latim, Cantos gregorianos, história e outras disciplinas base para à formação.

Caso se adaptem ao novo estilo de vida e tenham a confirmação de sua vocação, eles devem seguir para a próxima etapa. Assim, iniciam os estudos de Filosofia, durante três anos e, em seguida, de Teologia, com duração de quatro anos.

Pode ser que antes de entrar no seminário o homem já tenha cursado as faculdades. Dessa forma, terá o tempo de estudo reduzido, mas isso varia de acordo com as indicações da paróquia.

Entenda a origem do dia do padre

Agora que já conhece mais sobre a profissão, vale entender a origem do dia do padre, que é celebrado em 4 de agosto. Então, acontece na data da festa de São João Maria Vianney, que é comemorada desde 1929, quando o Papa Pio XI o proclamou como padroeiro dos padres.

Caso não conheça, João Maria Vianney é francês, nasceu em 1786 e foi considerado um dos conselheiros católicos mais notáveis em todo o mundo. Portanto, em 1925 foi canonizado pelo Papa Pio XI.