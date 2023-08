Quedas de FPS do SnowRunner, atrasos ou problemas de congelamento

Já enfrentou aquelas quedas irritantes de FPS enquanto jogava SnowRunner? Você não está sozinho. Muitos jogadores compartilham essa experiência frustrante, principalmente quando ela interrompe um momento intenso do jogo. Este guia se aprofunda em soluções para corrigir os problemas de queda de FPS do SnowRunner em 2023, garantindo uma aventura de jogo mais suave e divertida. Pense nisso como ajustar seu carro para uma direção melhor – quanto melhor o desempenho, mais emocionante será a viagem!

A emoção incomparável de manobrar em paisagens intensas e terrenos lamacentos e a alegria de completar missões desafiadoras. Mas, espere, é o seu Atraso no SnowRunner? Experimentando aquelas temidas quedas de FPS?

Mas primeiro, por que as quedas de FPS são importantes? Pense nisso como dirigir um carro esporte em uma rodovia aberta e, de repente, bater em lombadas invisíveis a cada poucos metros. Não é apenas frustrante, mas também atrapalha o fluxo da sua viagem. As quedas de FPS fazem o mesmo com a sua experiência de jogo.

Compreendendo o FPS e sua importância

Em primeiro lugar, FPS significa Quadros por segundo. Ele mede quantos quadros individuais seu sistema pode exibir a cada segundo. Quanto mais suaves forem esses quadros, melhor será a aparência e o comportamento do seu jogo. Assim como um filme ficaria instável se não fosse reproduzido na velocidade certa, um jogo fica instável com FPS baixo.

Por que meu SnowRunner FPS cai repentinamente?

Por que você pode estar enfrentando o SnowRunner FPS Drop?

Requisitos de sistema: Às vezes, o seu PC pode não atender aos requisitos recomendados do jogo.

Às vezes, o seu PC pode não atender aos requisitos recomendados do jogo. Drivers desatualizados : Drivers gráficos antigos podem ser os culpados sorrateiros.

: Drivers gráficos antigos podem ser os culpados sorrateiros. Processos em segundo plano : Outros softwares em execução podem consumir recursos valiosos.

: Outros softwares em execução podem consumir recursos valiosos. Configurações do jogo: As configurações de ultra qualidade podem ser um exagero para algumas máquinas.

Corrigir problemas de quedas, atrasos ou congelamentos de FPS do SnowRunner

Ajustando as configurações do jogo

Inicie o SnowRunner.

Navegue até o ‘Configurações’ ou ‘Opções’ menu, normalmente representado por um ícone de engrenagem.

ou menu, normalmente representado por um ícone de engrenagem. Selecione ‘Gráficos’ ou ‘Mostrar’ configurações.

ou configurações. Diminua a qualidade da textura: Encontre a opção ‘Qualidade de textura’ e selecione uma configuração mais baixa, como ‘ Médio ‘ ou ‘ Baixo ‘.

Encontre a opção ‘Qualidade de textura’ e selecione uma configuração mais baixa, como ‘ ‘ ou ‘ ‘. Desative ou reduza a qualidade da sombra: Procure por ‘Qualidade de sombra’ e desative-a ou defina-a como ‘Baixa’.

Procure por ‘Qualidade de sombra’ e desative-a ou defina-a como ‘Baixa’. Ajustar a escala de resolução: Se disponível, reduza a escala de resolução. Isso diminuirá a resolução enquanto mantém o tamanho da tela.

Se disponível, reduza a escala de resolução. Isso diminuirá a resolução enquanto mantém o tamanho da tela. Desligue os efeitos: Desative opções como ‘Desfoque de movimento‘,’Oclusão Ambiental‘, ou quaisquer outros efeitos extras que possam exigir da sua GPU.

Atualizando drivers gráficos

Imprensa janelas + R abrir Correr e digite dxdiag. Imprensa Digitar. Agora, mude para o Exibição 2 guia para saber mais sobre a marca e modelo da sua GPU. Depois disso, acesse o site oficial do fabricante para baixar o driver. Aqui está o link para a Nvidia e aqui para a AMD. Escolha o número do modelo correto com base no modelo da sua placa gráfica e faça o download. Depois de baixado, extraia o arquivo e prossiga com a instalação. Quando a instalação for concluídareinicie o seu PC.

Otimizando as configurações do Windows

Defina as opções de energia para alto desempenho:

Clique com o botão direito no ícone da bateria na bandeja do sistema.

Selecione ‘ Opções de energia ‘.

‘. Escolha o ‘Alta performance‘ plano.

Desative programas de inicialização desnecessários

Imprensa ‘ Ctrl + Shift + Esc ‘ para abrir o Gerenciador de Tarefas.

‘ para abrir o Gerenciador de Tarefas. Navegue até o ‘ Comece ‘ aba.

‘ aba. Clique com o botão direito em qualquer programa indesejado e selecione ‘Desativar‘.

Vá para ‘Configurações’ > ‘Atualização e segurança ‘.

‘. Verifique se há atualizações e instale, se houver alguma disponível.

GPU com overclock

Observação: O overclock pode anular garantias e correr o risco de superaquecer ou danificar o hardware.

Baixe uma ferramenta de overclock como Pós-combustão MSI. Aumente a velocidade do clock central gradualmente. Monitore a temperatura e a estabilidade. Teste cada configuração usando uma ferramenta de benchmark para garantir a estabilidade. Quando estiver satisfeito, salve as configurações.

Reinstalando o jogo

Faça backup dos jogos salvos, se necessário. Desinstale o SnowRunner usando ‘Adicionar ou Remover Programas’ ou uma plataforma de jogo (por exemplo, Steam). Reinicie o seu computador. Reinstale SnowRunner e restaure todos os dados salvos.

Conclusão

Os problemas de queda de FPS do SnowRunner podem ser irritantes, mas com as etapas certas, eles podem ser resolvidos. Desde ajustes nas configurações até atualização de hardware, o caminho para uma jogabilidade suave está ao nosso alcance. Lembre-se: cada obstáculo enfrentado no SnowRunner é uma oportunidade para um triunfo ainda mais satisfatório!

