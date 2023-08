Queen concorda em retirar ‘Fat Bottomed Girls’ da plataforma ‘Greatest Hits’ for Kids’

Os fãs do Queen estão chateados por “Fat Bottomed Girls” ter sido removido de seu “Greatest Hits” em uma plataforma de música infantil – mas descobrimos que a banda concordou com essa mudança.

Embora tenha havido alguma indignação dos fãs com o chamado “woke-ismo”, um representante do guitarrista principal Brian Maio disse ao TMZ … ele e o resto da banda concordaram que “Fat Bottomed Girls” fosse omitida da plataforma.

Para sua informação – a versão de Yoto de “Greatest Hits” inclui músicas como “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “We Will Rock You” e “Another One Bites the Dust”.

Um aviso no site infantil diz que as faixas usadas são “gravações originais e não editadas”… acrescentando: “Embora nenhum palavrão seja usado, recomenda-se a discrição dos pais ao reproduzir este conteúdo para ou perto de crianças mais novas.”

O pessoal online ficou bravo com Yoto por cortar ‘Fat Bottomed’, mas parece que eles terão que abordar isso com a banda, e não com o aplicativo infantil… porque o Queen está de acordo com isso!