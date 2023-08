Quem é Kai Cenat, o streamer que foi preso após causar um tumulto em Nova York?

Kai Cenat está no centro de uma tempestade de relações públicas depois que sua oferta do PS5 provocou um tumulto em grande escala na cidade de Nova York na noite de sexta-feira.

O streamer é popular no Twitch e tem 20 milhões de assinantes na plataforma, então havia muitos olhares em sua transmissão de sexta-feira.

Nesta transmissão, ele incentivou seus seguidores a se reunirem no Union Square Park, onde prometeu doar vários sistemas PS5, bem como outros dispositivos eletrônicos relacionados a jogos.

Tal tem sido a dificuldade em obter um PS5 durante grande parte da vida útil do console, as pessoas estão desesperadas para colocar as mãos no sistema de jogo, mesmo que a disponibilidade esteja começando a melhorar gradualmente.

Stream provocou um tumulto em grande escala

A polícia foi chamada ao Union Square Park pouco depois do início do evento, com cerca de 2.000 adolescentes e jovens ocupando a área na esperança de receber um console gratuito.

À medida que a impaciência crescia, o que parecia inicialmente como uma disputa por um console se transformou em um tumulto total com violência aparecendo em todos os lugares que você olhasse.

Garrafas foram jogadas e vários sites de mídia social viram vídeos de pessoas pulando em carros, tentando derrubar veículos e quebrar janelas.

Cenate esteve presente no evento, transmitindo por uma hora enquanto a multidão crescia e começava a perder o senso de razão.

O streamer do Twitch, Kai Cenat, provoca tumulto em massa na cidade de Nova Yorkroberto ortega

Depois de causar um motim e ver o dano que ele criou, Kai Cenat foi considerado responsável pela agitação e foi preso pela polícia.

Ele foi levado sob custódia em uma delegacia em Midtown, Nova York, e espera-se que seja formalmente acusado de duas acusações de incitação a um motim e reunião ilegal devido à grande massa de pessoas que ele encorajou a se reunir em um espaço.

CenateO trabalho de na esfera da mídia social o levou a ser premiado com o prêmio ‘Steamer of the Year’ durante o 12º Streamy Awards realizado em dezembro de 2022.