Quem é ME pode voltar a ser MEI? Entenda se é possível

Muitos empreendedores se questionam sobre a possibilidade de uma empresa enquadrada no Simples Nacional retroceder e voltar a ser Microempreendedor Individual (MEI). A resposta é afirmativa, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos para tal mudança.

Para efetivar essa transição, a empresa deve assegurar que seu faturamento permaneça dentro dos limites fixados pela legislação do MEI, além de satisfazer outras exigências. Estas incluem a condição de ter apenas um funcionário em sua folha de pagamento e operar exclusivamente em atividades previstas na lista do MEI.

É importante ressaltar que a transferência de um ME do Simples Nacional de volta para a categoria MEI deve ser concretizada até o dia 31 de janeiro de cada ano. Além disso, apesar das semelhanças entre os dois regimes, é fundamental destacar que existem diferenças substanciais entre eles.

Diferenças entre ME e MEI

No cenário empresarial, é crucial compreender as nuances entre diferentes categorias de negócios, como o Microempreendedor Individual (MEI) e a Microempresa (ME). Ambos os regimes possuem características únicas que impactam as operações, obrigações fiscais e estrutura das empresas.

O MEI é uma opção atrativa para empreendedores individuais que buscam um processo simplificado de formalização e tributação. Algumas distinções notáveis incluem:

Única Empresa: O MEI só pode possuir uma única empresa sob essa categoria.

Limite de Faturamento: O faturamento anual é limitado a R$ 81 mil.

Funcionários: É permitida a contratação de apenas 1 funcionário.

Sócio: Não é possível ter sócios nessa categoria.

Tributação Simplificada: O MEI paga uma tributação fixa mensal que engloba todos os impostos, simplificando as obrigações fiscais.

A ME, por outro lado, apresenta características distintas que se adéquam a negócios com maior porte e expansão. Veja a seguir:

Limite de Faturamento: A ME pode faturar até R$ 360 mil anualmente.

Funcionários: Não há limite para a quantidade de funcionários.

Contrato Social: É necessário ter um contrato social, documento que detalha informações essenciais sobre o negócio, como sócios, endereço, funções dos sócios e o ramo de atuação.

Tributação Variável: A tributação da ME varia conforme o faturamento, podendo ser mais complexa em comparação ao MEI.



Ambas as categorias oferecem vantagens distintas e são adequadas para diferentes estágios e objetivos empresariais. O MEI é mais simples e indicado para empreendedores individuais com atividades de menor porte, enquanto a ME é mais adequada para negócios com maiores demandas operacionais e crescimento potencial.

Veja como fazer a mudança

Mudar de uma Microempresa (ME) para um Microempreendedor Individual (MEI) pode ser uma estratégia valiosa para empresas que buscam simplificar suas operações e beneficiar-se das facilidades oferecidas pelo MEI. No entanto, para assegurar uma transição tranquila e eficaz, é essencial seguir alguns passos cruciais.

Antes de iniciar qualquer processo, é altamente recomendável buscar a orientação de um contador. Desta forma é possível conferir se a empresa atende a todos os requisitos para a migração, além de estar livre de débitos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A ausência de débitos é essencial para solicitar a mudança.

O processo de mudança deve ser feito no portal do Simples Nacional, indicando a intenção de migrar de ME para MEI. Após preencher todas as informações solicitadas, é possível acompanhar o progresso por meio do site do Simples Nacional. Em suma, a transição de Microempresa para Microempreendedor Individual exige planejamento e atenção aos detalhes.