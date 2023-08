Quem é Rachelly Paulino, esposa de Wander Franco, astro da MLB acusado de supostos relacionamentos impróprios com menores de idade?

Tele identidade de Wander FrancoO cônjuge de ‘s veio à tona pela primeira vez em meio a alegações de relacionamentos impróprios com várias meninas menores de idade que o Tampa Bay Rays estrela está enfrentando atualmente.

franco não havia divulgado anteriormente o nome de sua esposa, mas o Daily Mail revelou na sexta-feira que ele é casado com Rachelly Paulinouma jovem de 21 anos que foi sua namorada de infância desde os tempos da República Dominicana.

Após a temporada de 2021, franco e Paulino se casaram e agora têm dois filhos juntos, conforme detalha o relatório. O estado atual de francorelacionamento de com Paulino permanece incerto, dadas as recentes acusações que surgiram.

Como um jogador de destaque para o raiosganhando o status de All-Star durante sua terceira temporada em MLB, franco foi colocado na lista restrita e fez uma pausa temporária da equipe.

Isso ocorre na sequência de uma investigação lançada pela liga devido a um conteúdo preocupante nas redes sociais envolvendo o shortstop. Essas postagens surgiram na semana passada e foram seguidas por alegações subsequentes.

“Apoiamos qualquer medida tomada pela liga para entender melhor a situação”, disse o raios disse em comunicado.

“Por respeito a todas as partes envolvidas, não temos mais comentários neste momento.”

As postagens, que supostamente ganharam força no X antes de serem aparentemente removidas, afirmavam que franco estava envolvido em um relacionamento impróprio com um menor.

Além disso, um segundo indivíduo – uma menina de 17 anos – teria apresentado uma queixa contra franco na República Dominicana, segundo o jornal dominicano Diario Libre. A procuradoria-geral da República Dominicana também indicou que está investigando o assunto, conforme relatado pela Associated Press.

Ambos franco e Paulino dizem que cresceram em Bani, República Dominicana, e estão associados desde 2016.