Quem é Rodion Amirov? Jogador da NHL morre de tumor cerebral aos 21 anos

Rodion Amirov morreu em 14 de agosto, com apenas 21 anos, depois que um tumor cerebral atingiu o NHL jogador que foi escolhido na primeira rodada do Draft de 2020 pelo Toronto Maple Leafs.

Foi em fevereiro de 2022 quando o russo Amirov foi diagnosticado com um tumor cerebral quando ainda era jogador em seu país natal. A infeliz notícia foi compartilhada por seu agente, Daniel Milstein.

Quem foi Rodion Amirov?

O hóquei foi o esporte que ficou com Rodion desde criança, tendo um grande nível como promessa russa, com quem passou a jogar internacionalmente, onde é lembrado como medalhista de prata dentro da seleção nacional que participou do Mundial Sub-18 de Hóquei.

Sua carreira profissional esteve sempre em ascensão, até chegar ao Draft da NHL em 2020, onde foi selecionado na primeira rodada pelo Toronto Maple Leafs.

Ele foi negociado para Salavat Yulaev Ufa da Liga Continental Russa de Hóquei.

Ele nunca conseguiu fazer sua estreia pelo time da NHL, mas foi a Toronto para assistir a um jogo contra o Washington e foi aplaudido pelos presentes, que sabiam do estado delicado do jogador.

Foi também em Toronto que ele recebeu quatro quimioterapias como parte de seu processo de recuperação.

Declaração de lançamento do Maple Leafs

“Todo o Maple Leafs organização está devastada por esta perda trágica”, Maple Leafs presidente e governador suplente Brendan Shanahan disse.

“Durante a duração de sua corajosa batalha, RodionA positividade do jogador inspirou todos ao seu redor, e ele deixou impressões duradouras com nossa equipe e nossos fãs em suas breves visitas a Toronto.

“É incrivelmente triste ver um jovem com tantas promessas tiradas de nós tão cedo. Oferecemos nossas mais profundas condolências a Rodionfamília e amigos enquanto lamentamos esta perda juntos.”