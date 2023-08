Quem é Sydney Smith? A estrela do TikTok desafiando Olivia Dunne

CEnquanto Olivia Dunne se tornou uma estrela da mídia social, parece que Sydney Smith está pronta para desafiar seu lugar como a maior influenciadora social da ginástica nos Estados Unidos.

ferreiroque frequenta a Southern Connecticut State University, tem 2 milhões de seguidores no TikTok junto com seus 310.000 seguidores no Instagram.

Embora esses números sejam impressionantes, ela ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar Dunneque tem 12 milhões de seguidores online.

Smith desafiando Dunne

ferreiroA ascensão de é muito impressionante, visto que ela compete em uma faculdade da segunda divisão, enquanto Dunne vai para a potência da SEC LSU, que terminou em quarto lugar no campeonato da NCAA.

No entanto, ferreiroo conteúdo de tocou nos fãs, tanto que ela até acusou Dunne de copiá-la.

Tudo aconteceu depois Dunne enviou um vídeo no início desta semana dela realizando um backflip na praia com a legenda: “Beachnastics para a vitória :)”.

Isso não agradou a Smith, que fez o mesmo flip em 26 de julho com a legenda: “#ginástica de praia na França”.

Como resultado, ferreiro tinha bastante a mensagem para Dunne em outro vídeo, afirmando: “É como se fosse a segunda, terceira vez que você me copia.

“Quero dizer, eu amo meus fãs e tudo mais, não me interpretem mal.

“Eu não me importo quando as pessoas me copiam.

“Mas sinto que devo receber algum crédito por minha criatividade.”

Ela também acrescentou a legenda: “Quero dizer, eu copiei também. Mas gosto.”

ferreiro começou a praticar ginástica quando tinha sete anos e treinou no Capital Gymnastics National Training Center em Burke, Virgínia, em 2014.