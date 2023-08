Quem está no Bolsa Família pode receber? Confira o que se sabe

O Bolsa Família é o programa social mais destacado do Governo Federal brasileiro, beneficiando milhões de cidadãos em todo o país. Um dos benefícios notáveis deste programa é a possibilidade de adquirir uma cesta básica.

Neste artigo, exploraremos como isso é possível, além de outros detalhes importantes sobre o Bolsa Família.

Benefícios do Bolsa Família: uma visão geral

O Bolsa Família oferece vários benefícios, sendo o mais significativo o Benefício de Renda de Cidadania (BRC). Este benefício concede R$142 por membro da família.

Caso o total não atinja o mínimo de R$600, o Benefício Complementar (BCO) é utilizado para completar este valor.

Existem também benefícios específicos para famílias com membros de 0 a 7 anos de idade, que recebem R$150 por criança por meio do Benefício Primeira Infância (BPI).

Famílias que incluem gestantes, lactantes (mulheres que amamentam), e/ou crianças/adolescentes de 7 a 18 anos recebem um adicional de R$50 através do Benefício Variável Familiar (BVF).

Aquisição da cesta básica via Bolsa Família

Cabe salientar que o Bolsa Família também possibilita a aquisição de uma cesta básica, um item essencial para garantir uma alimentação adequada para as famílias brasileiras. No entanto, o beneficiário precisa usar o valor do benefício para comprar esta cesta.



O custo dos itens da cesta básica varia de estado para estado, e em alguns casos, o valor fornecido pelo programa pode não ser suficiente para comprar todos os produtos necessários.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto estão quase concluídos. O último grupo de beneficiários receberá o benefício até o dia 31. Veja as datas do pagamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Impactos das mudanças no Bolsa Família

As mudanças implementadas pelo governo federal no Bolsa Família têm como objetivo aprimorar o programa e garantir que o auxílio seja destinado às famílias que realmente necessitam. A exclusão de famílias unipessoais visa coibir fraudes e direcionar os recursos para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Porém, é importante ressaltar que essas medidas podem gerar impactos negativos para as famílias que dependem do benefício. A limitação de cadastros de famílias unipessoais pode deixar muitas pessoas desamparadas, especialmente aquelas que não possuem outras fontes de renda.

A importância do Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil, pois tem como objetivo combater a pobreza e a desigualdade social.

Ao oferecer um auxílio financeiro mensal para as famílias em situação de vulnerabilidade, o programa contribui para a melhoria das condições de vida e a promoção da inclusão social.

Além do auxílio financeiro, o Bolsa Família também oferece ações complementares nas áreas de educação, saúde e assistência social, buscando promover o desenvolvimento integral das famílias beneficiadas.

Ademais, o Bolsa Família passará por mudanças significativas a partir de setembro, com a exclusão de famílias unipessoais e a implementação de um limite máximo de cadastros desse público nos municípios. Essas medidas visam corrigir divergências e evitar fraudes, direcionando o auxílio para as famílias que realmente necessitam.

É importante que as famílias aptas a receber o benefício estejam cientes do cronograma de pagamentos divulgado pelo governo, para que possam acessar os valores de forma adequada.

O Bolsa Famíliadesempenha um papel fundamental no combate à pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil. Por isso, é essencial que o programa seja constantemente aprimorado e acompanhado de políticas públicas complementares para garantir o bem-estar das famílias beneficiadas.