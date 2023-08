Quem ganha até R$3 mil paga quanto de Imposto de Renda? Veja nova tabela

Muitos brasileiros se fazem a seguinte pergunta: quem ganha até R$3 mil paga quanto de Imposto de Renda? Esse questionamento se dá devido a aprovação da Medida Provisória (MP) 1.172/23, que eleva o salário mínimo para R$ 1.320 e amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda.

Desse modo, os contribuintes passam por mudanças substanciais em seus pagamentos. Buscando ajudar você a esclarecer essa e outras questões em relação a esse tributo, reunimos algumas das informações mais relevantes sobre esse assunto para te passar.

Por isso, não deixe de ler até o final para não perder nada importante sobre a nova tabela do Imposto de Renda. Acompanhe e confira!

Quem ganha até R$3 mil paga quanto de Imposto de Renda? Entenda as novas alíquotas

Conforme mencionado acima, a MP 1.172/23 trouxe modificações significativas na tabela do Imposto de Renda, principalmente para os trabalhadores com renda mais baixa. De acordo com o novo texto, quem recebe até R$ 2.112 por mês fica isento de pagar o Imposto de Renda. Anteriormente, essa autorização era destinada a quem ganhava até R$ 1.903,98.

Além disso, para aqueles com renda entre R$ 2.112,01 e R$ 2.826,65, a alíquota é de 7,50%, com uma parcela a deduzir no valor de R$ 158,4. Assim, já para quem se encontra na faixa de renda de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota é de 15%, com uma parcela a deduzir de R$ 370,40.

Sendo assim, a resposta para a pergunta em questão é: quem ganha até R$3 mil paga uma alíquota entre 7,5% a e 15% de Imposto de Renda.

Confira alguns benefícios adicionais para contribuintes não isentos

Além das alterações nas alíquotas, a MP também trouxe benefícios adicionais para os contribuintes que não estão na faixa de isenção. Isso porque, agora existe a possibilidade de optar por um desconto de R$ 528 no valor do imposto devido. Isso ocorre sem a necessidade de comprovar despesas à Receita Federal.



Isso significa, portanto, que pessoas com renda mensal de até R$ 2.640 não precisarão pagar o Imposto de Renda se escolherem essa dedução simplificada.

Dessa maneira, para fazer a opção por essa modalidade de declaração, basta acessar o site ou aplicativo da Receita Federal com a conta do Gov.br. Assim, antes de iniciar o preenchimento do documento, o próprio sistema da as duas opções para que você possa escolher a que mais se encaixa no seu padrão de despesas dedutíveis.

Veja a nova tabela do Imposto de Renda em 2023

Portanto, para entender melhor as mudanças, vamos examinar a nova tabela completa do Imposto de Renda em 2023:

Base de Cálculo (R$) Alíquota Parcela a Deduzir do IR (R$) Até 2.112,00 isento isento De 2.112,01 até 2.826,65 7,5% 158,4 De 2.826,66 até 3.751,05 15% 370,4 De 3.751,06 até 4.664,68 22,50% 651,73 Acima de 4.664,68 27,50% 884,96

O que acontece se não pagar o Imposto de Renda?

O Imposto de Renda (IR) é uma realidade presente na vida dos trabalhadores brasileiros, e compreender suas regras é crucial para um planejamento financeiro eficiente. Sendo assim, se alguém não pagar esse imposto, poderá enfrentar sérias consequências legais e financeiras.

Inicialmente, o não pagamento resultará em multas e juros que se acumulam diariamente sobre o valor devido, aumentando consideravelmente a dívida. Além disso, a pessoa ficará com o CPF restrito. Isso pode impedir a realização de transações financeiras, a obtenção de empréstimos ou a participação em concursos públicos.

Ademais, a Receita Federal pode ainda mover ação judicial para cobrar a dívida, podendo resultar na penhora de bens e até mesmo na prisão. Portanto, é essencial cumprir com essa obrigação para evitar transtornos legais e problemas financeiros!

Como fazer um planejamento do pagamento do IR segundo a nova tabela?

Por fim, a nova tabela do Imposto de Renda trouxe mudanças significativas que podem implicar diretamente os trabalhadores, principalmente aqueles que ganham até R$ 3 mil por mês.

Contudo, com a ampliação da faixa de isenção e a introdução de novas alíquotas, os contribuintes têm a oportunidade de ajustar seus planejamentos financeiros de acordo com essas mudanças. Dessa forma, para aqueles que agora estão isentos do Imposto de Renda, isso representa um problema financeiro específico.

No entanto, mesmo para aqueles que ainda devem pagar o imposto, a opção de escolher um desconto de R$ 528 pode aumentar o valor do tributo. Sendo assim, é fundamental que todos compreendam essas mudanças e se integrem em suas estratégias financeiras.

Então, agora que você já tem a resposta para a pergunta: quem ganha até R$3 mil paga quanto de Imposto de Renda? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!