Quem já recebeu os lucros do FGTS em 2023? Veja como consultar HOJE

Mais de 130 milhões de pessoas já receberam os lucros do FGTS em 2023. Portanto, veja como consultar hoje a sua conta para saber se está entre os beneficiados ou não. Além disso, saiba se é possível ou não sacar o valor recebido.

No último domingo, dia 30, a Caixa Econômica Federal encerrou a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, de 2023. Então, mais de 130 milhões de trabalhadores receberam, ao todo, um montante de R$ 12,7 bilhões, o que equivale a 99% do lucro do FGTS de 2022.

Quem tem direito aos lucros do FGTS?

Todos os trabalhadores que possuem saldo na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2022 receberam os valores. Aliás, não importa se a conta está ativa ou inativa, mas sim o valor existente.

O pagamento dos lucros do fundo em 2023 foi proporcional ao crédito disponível na conta naquele período. Além disso, vale reforçar que o saldo adicionado neste ano não faz parte da equação da Caixa.

Como receber os lucros do FGTS em 2023?

Na verdade, os lucros do FGTS em 2023 já foram pagos, então, o que se pode fazer é verificar em sua conta se você recebeu ou não. Então, é preciso que tenha em seu celular o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS.

Ao abrir o aplicativo, há um extrato com os últimos depósitos recebidos. Dessa forma, pode conferir se houve ou não o recebimento dos lucros neste ano. Aliás, os clientes da Caixa podem acessar a conta por meio do Internet Banking.

O aplicativo do FGTS

Se você ainda não tem o aplicativo do FGTS em seu celular saiba que é muito fácil instalar. Dessa forma, veja um passo a passo do que deve fazer:



A princípio, instale o aplicativo do FGTS em seu aparelho. Ele está disponível para Android ou iOs de forma gratuita;

Clique na opção cadastre-se e em seguida preencha os dados solicitados, ou seja, CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e defina sua senha;

Sobre a senha, ela deve ser numérica, com seis dígitos;

Em seguida, clique no botão “não sou um robô”;

O próximo passo é receber um e-mail de confirmação no endereço que informou;

Acesse o e-mail e clique no link enviado;

Por fim, abra o aplicativo novamente e informe seu CPF e senha cadastrada.

No primeiro login irão aparecer algumas perguntas adicionais sobre sua vida funcional. Por exemplo, qual o nome da empresa que trabalhou durante um determinado período, ou então, se estava em tal empresa no ano indicado.

Após responder essas perguntas é preciso ler e aceitar as condições de uso do aplicativo, então, clique em concordar. Por fim, o app está pronto para uso e você pode abri-lo sempre que quiser conferir alguma informação.

No app do FGTS você consegue conferir seu saldo, verificar os extratos e ainda adicionar a modalidade de saque-aniversário. Dessa forma, vale fazer o download e conhecer as funcionalidades.

É possível sacar os valores do FGTS da sua conta ativa ou inativa?

Uma dúvida muito comum entre os trabalhadores é se o valor dos lucros podem ser sacados. Portanto, destacamos que ele é incorporado ao saldo disponível em sua conta e segue as regras de saque previstas por lei.

Em resumo, para que um trabalhador possa sacar o valor nas contas deve se enquadrar como:

Demissão sem justa causa e/ou

Compra da casa própria ou aposentadoria.

Vale ainda lembrar que a modalidade de saque-aniversário permite retiradas anuais, no mês de aniversário do trabalhador. Bem como, há algumas situações em que o governo permite o saque emergencial, mas são avisadas em toda a mídia nacional.

Há ainda empresas que fornecem empréstimos mediante ao saldo do FGTS do trabalhador, porém, os economistas não indicam essas atividades, porque possuem altos juros e podem travar possíveis retiradas futuras.

Qual o cálculo dos dividendos dos lucros do FGTS em 2023?

Para calcular o valor dos dividendos dos lucros do FGTS em 2023, a Caixa indica que o trabalhador deve multiplicar o saldo existente em conta até 31 de dezembro de 2022 por 0,02461511. Então, vale conferir se o recebimento está correto.

Caso tenha algum problema com o recebimento, o trabalhador com conta ativa pode procurar o departamento pessoal de sua empresa e/ou o atendimento da Caixa Econômica Federal.