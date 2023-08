O IRPF 2023 continua causando muitas dúvidas, e, uma das principais é se quem não recebeu restituição caiu na malha fina.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre a restituição do IRPF 2023 para te passar. Para que, assim, você possa ter a resposta para essa e outras perguntas sobre esse assunto.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada relevante sobre o Imposto de Renda deste ano!

IRPF 2023: Quem não recebeu restituição caiu na malha fina?

A Receita Federal já liberou três lotes de restituição do Imposto de Renda deste ano. Assim, com apenas dois lotes restantes, alguns contribuintes começam a se preocupar com a possibilidade de terem caído na malha fina. Se essa dúvida também surgiu para você, saiba que é possível descobrir se você caiu ou não na análise minuciosa da RF chamada malha fina.

Dessa forma, você poderá entender como resolver esse problema e receber a tão esperada restituição do IRPF 2023.

O que é a malha fina e suas causas?

Ademais, a malha fina é um processo que impede o pagamento da restituição. Isso porque, quando a Receita Federal conclui algum erro ou desconfia de alguma informação, envia a declaração para uma análise mais detalhada, o que impede ou atrasa o recebimento da restituição.

Sendo assim, uma das principais razões que levam a declaração a cair na malha fina são informações incorretas. Contudo, caso isso aconteça, a solução está ao alcance do próprio contribuinte.



Você também pode gostar:

Como corrigir a declaração na malha fina?

Dessa maneira, se a sua declaração caiu na malha fina e seja necessário corrigir informações que você inseriu de maneira equivocada, é preciso acessar o programa de declaração do Imposto de Renda e realizar a devida correção.

Nessa plataforma, a própria Receita Federal indicará quais são os erros que você deverá corrigir.

O que fazer quando a correção não resolve o problema?

Entretanto, se todas as informações estiverem corretas e a declaração ainda assim estiver na malha fina, o contribuinte deve dirigir-se a um posto de atendimento da Receita Federal.

Além disso, é necessário não se esquecer de levar todos os comprovantes que utilizou na declaração para evitar novos problemas.

Quais são os erros mais comuns que levam à malha fina?

Ademais, existem muitos erros que podem levar à malha fina do IRPF. Isso porque, o sistema da Receita Federal é programado para analisar detalhadamente todas as informações que os contribuintes colocam na declaração.

Assim, pequenos equívocos ao digitar valores, especialmente aqueles com casas decimais, são ocorrências frequentes. Dessa forma, um simples zero a mais ou a menos pode acarretar problemas significativos.

Além disso, deixar de inserir os valores exatos dos informes de rendimento fornecidos pelo empregador, INSS e outras fontes também pode levar à malha fina.

Portanto, ao declarar o IR lembre-se de que o sistema da Receita realiza um rigoroso cruzamento de dados, e por isso, é necessário atenção e cuidado para evitar a temida malha fina.

Quando sairá o próximo lote de restituição

Conforme mencionado, a Receita Federal já disponibilizou 3 dos 5 lotes de restituição do IR 2023.

Assim sendo, o quarto lote está programado para o próximo dia 31. Entretanto, os contribuintes poderão realizar as consultas a partir do dia 24 de agosto.

Como consultar a restituição?

Para conferir os detalhes da restituição, o contribuinte deve seguir os seguintes passos:

Primeiramente é necessário acessar o site Meu Imposto de Renda; Então, é hora de selecionar a aba de serviços; Por fim, é só clicar na opção “Consultar a Restituição” para ter acesso a todas as informações.

Além disso, para informações mais detalhadas, o e-CAC é uma excelente alternativa. Isso porque, por meio dessa plataforma, é possível verificar a situação da declaração e identificar se há pendências ou divergências, incluindo a situação de ter caído na malha fina.

Ademais, através do e-CAC, o contribuinte também pode realizar correções caso encontre erros na sua declaração. O acesso requer o CPF, o código de acesso (o qual é o próprio contribuinte que gera) e a senha.

Confira algumas soluções para questões de restituição

Por fim, se por alguma razão, você não receber sua restituição devidamente, ainda pode reagendar o pagamento de maneira simples através do Portal BB.

Além disso, também é possível entrar em contato com a Central de Relacionamento do Banco do Brasil através dos telefones 4004 – 0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Agora que você já sabe tudo sobre o IRPF 2023 e se quem não recebeu restituição caiu na malha fina, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!