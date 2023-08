Quem pode se inscrever NESTE concurso federal?

Veja mais esclarecimentos

Mais um concurso federal está saindo. Dessa vez, o edital é do INMET-Instituto Nacional de Meteorologia. O certame será voltado para nível superior.

Porém, quem pode se inscrever? Quais são os requisitos necessários? Vale lembrar que serão ofertadas 80 vagas divididas entre os cargos de analista em ciência e tecnologia, 40 vagas; e tecnologista, 40 vagas.

Requisitos concurso federal

Confira os requisitos e vagas:

Tecnologista / Júnior

Meteorologia Curso de bacharelado em meteorologia ou ciências atmosféricas.

Modelagem Numérica de Tempo e Clima Curso de bacharelado em meteorologia, ciências atmosféricas, ciências exatas ou áreas correlatas.



Analista em Ciência e Tecnologia / Júnior

Tecnologia da Informação Curso de bacharelado em tecnologia da informação ou correlatos.

Gestão Curso de nível superior em qualquer área de formação.

Gestão Curso superior em ciências contábeis, fornecido por instituição de ensino superior; Registro no respectivo conselho de classe.

Gestão Curso de nível nas áreas de engenharia civil ou elétrica fornecido por instituição; Registro no respectivo conselho de classe.

Gestão Graduação em administração.



Tecnologista

Graduação em engenharia agronômica ou áreas correlatas; ou

Graduação em engenharia agronômica ou engenharia florestal, ou áreas correlatas; ou

Graduação em biologia ou áreas correlatas; ou

Graduação em engenharia de alimentos; ou

Graduação em administração.



O salário do concurso federal para o cargo de analista em ciência e tecnologia e tecnologista será de R$ 7.025,48 (sem retribuição por titulação). A remuneração altera de acordo com a especialidade. Veja:

Especialização: R$ 8.018

Mestre: R$ 8.958,61

Doutor: R$ 11.186,69.

Linha do tempo dos concursos federais autorizados

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA): 40 vagas;

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 50 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 50 vagas;

Banco Central do Brasil (Bacen): 100 vagas;

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 60 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 80 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – ACE (MDIC): 50 vagas;

Ministério da Fazenda – AFFC: 40 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – ATPS: 500 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – EPPGG: 150 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 100 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento – APO (MPO): 100 vagas; e

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40.