quem recebe antecipadamente em agosto

A partir do próximo dia 18 de agosto, o governo federal vai retomar os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Assim como ocorreu nos meses anteriores, os repasses deverão acontecer nos 10 últimos dias úteis do mês, sempre respeitando a divisão dos grupos que se baseia no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada indivíduo.

Entretanto, alguns grupos específicos de pessoas não precisam necessariamente respeitar o calendário regular. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a ideia é liberar o saldo de forma antecipada para algumas pessoas que fazem parte do programa de transferência de renda.

Quais são os grupos que podem ter esta antecipação garantida no mês de agosto? Abaixo, listamos os três casos em que o usuário pode receber o Bolsa Família de forma antecipada em sua conta. A regra de antecipação não é novidade, e está valendo para estas pessoas desde o ano passado, quando o projeto ainda era chamado de Auxílio Brasil.

Podem receber de forma antecipada em agosto:

Pessoas que residem em cidades que estão em situação de calamidade pública devido ao período de estiagem;

Pessoas que residem em cidades que estão em situação de calamidade pública devido ao período de chuvas;

Cidadãos declaradamente indígenas yanomanis.

Em todos os casos citados acima, não é necessário respeitar o calendário regular. As pessoas destes grupos terão o dinheiro depositado em suas contas já a partir do próximo dia 18, data da primeira liberação do mês, independente do final do Número de Identificação Social (NIS) do usuário.

O calendário regular

Como dito, o Ministério do Desenvolvimento Social já divulgou o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para este mês de agosto. Como se vê abaixo, os repasses serão divididos em grupos, e o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o saldo em sua conta.

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Dentro deste sistema, também é preciso lembrar que as pessoas que recebem oficialmente nas segundas, terão os seus pagamentos antecipados para o sábado imediatamente anterior. Veja abaixo na tabela quais serão os grupos que poderão movimentar o dinheiro de forma antecipada neste mês de agosto:



Você também pode gostar:

Usuários com NIS final 2: recebem oficialmente na segunda-feira (21), mas o dinheiro estará na conta já no sábado (19);

Usuários com NIS final 7: recebem oficialmente na segunda-feira (28), mas o dinheiro estará na conta já no sábado (26).

Quem pode receber o Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Para além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218 por mês. As informações precisam estar devidamente registradas no Cadastro Único.

Para saber se você está entre os selecionados para os pagamentos de agosto, é necessário consultar as informações disponíveis no app do Bolsa Família. Através da aplicação é possível entender não apenas se você foi selecionado, como também saber qual é a data exata do seu pagamento, e o valor que será liberado.

Com o dinheiro na conta, o usuário poderá realizar a movimentação sem sair de casa. Para tanto, basta utilizar o app do Caixa Tem. Através da aplicação é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos, fazer Pix e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.