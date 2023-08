Quem recebe hoje e amanhã? A antecipação já foi confirmada?

Nesta quarta-feira (30), o governo federal segue com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 9. De acordo com as informações oficiais da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Para movimentar a quantia não é preciso sair de casa. Através do app do Caixa Tem é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O saldo também pode ser movimentado através dos cartões do benefício.

Quem recebe amanhã

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já confirmou também que nesta quinta-feira (31), vai repassar os pagamentos para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 0. Trata-se, portanto, do último grupo a receber o Bolsa Família neste mês de agosto.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos para este mês:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Grupos que recebem antecipações

Neste mês de agosto, o governo federal confirmou a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família para alguns grupos. São eles:

Usuários que recebem oficialmente nas segundas. Neste caso, o repasse foi feito no sábado imediatamente anterior;

Usuários que residem em cidades que estão em situação de calamidade pública. Nesse caso, o dinheiro foi repassado já no último dia 18 de agosto, independente do final do NIS de cada indivíduo.



Você também pode gostar:

Tais antecipações já foram feitas e já estão na conta dos usuários atendidos. Não há mais nenhum tipo de pagamento antecipado programado para o mês de agosto, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social.

Bolsa Família em agosto

Dados oficiais apontam que pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do país estejam aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de agosto. O número é ligeiramente maior do que o registrado em julho, no mesmo programa.

Em agosto, o saldo médio de pagamentos esteve na cada dos R$ 680 por família. Este número é variável, de modo que o cidadão pode receber mais de R$ 1000, ou até menos de R$ 300, a depender da situação e das características da sua família.

Bolsa Família em setembro

Antes mesmo do fim dos pagamentos de agosto do Bolsa Família, o fato é que o governo já divulgou o calendário completo dos pagamentos do programa para o mês de setembro. A ideia do Ministério é retomar os repasses já a partir do próximo dia 18.

Assim como nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber o dia exato do seu recebimento. As liberações serão feitas nos 10 últimos dias úteis do mês. Veja no detalhamento abaixo: