Quem recebe os pagamentos hoje? Está antecipado?

O mês de agosto está chegando ao fim, e com ele também estão se encerrando os pagamentos do Bolsa Família do governo federal. Nesta quinta-feira (31), o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome realiza a última liberação do mês para o programa social de maneira oficial.

Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 0. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã e já pode ser movimentado. O valor, aliás, pode ser acumulado com o Auxílio-gás nacional em alguns casos.

Neste mês de agosto, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados ainda no último dia 18. De lá até aqui, dez grupos de usuários receberam o saldo em suas contas. Assim como ocorreu nos meses anteriores, o cidadão teve que se basear no final do seu NIS para saber o dia exato do seu recebimento. Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Os pagamentos para quem tem NIS final 0 não estão sendo antecipados. De acordo com a Caixa Econômica Federal, este valor está sendo pago no dia exato em que estava programado no calendário oficial.

O Bolsa Família em agosto

Pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do país receberam o Bolsa Família neste mês de agosto. O número é ligeiramente maior do que o registrado no mês passado, quando cerca de 20 milhões de brasileiros conseguiram receber o saldo do programa social.

Para este mês de agosto, o governo seguiu com a ideia de pagamentos base de R$ 600 por família. Contudo, este saldo pode ter sido elevado ou até mesmo reduzido a depender de cada caso. A média geral de pagamentos dos últimos dias foi de R$ 680 por família.

Em agosto, milhares de usuários do programa social perderam o direito de receber o Bolsa Família. Isso ocorreu porque o governo federal seguiu com o processo de pente-fino. O número exato de exclusões ainda pode ser elevado porque o procedimento ainda vai seguir sendo feito nos próximos meses.



Você também pode gostar:

Outra parte dos usuários não chegou a ser excluído do programa em agosto, mas teve o valor do seu recebimento reduzido. O movimento pode ter ocorrido por causa da entrada na chamada regra de proteção, que corta pela metade os pagamentos das famílias que tiveram registro de grandes aumentos na renda per capita.

Pagamentos de setembro

Com o fim dos pagamentos do Bolsa Família em agosto, muita gente quer saber quando o benefício será retomado em setembro. O Ministério já divulgou uma resposta para esta pergunta: os repasses serão oficialmente realizados a partir do próximo dia 18.

Assim como nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o seu saldo. Os repasses serão realizados exatamente nos dez últimos dias úteis do próximo mês. Veja no calendário abaixo: