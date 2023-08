Quem recebe os pagamentos nesta semana?

O governo federal segue nesta terça-feira (22) com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. O programa de transferência de renda está atendendo pouco mais de 21,14 milhões de pessoas de todas as regiões do país. A expectativa é de que todos eles recebam o saldo até o próximo dia 31 de agosto.

Mas especificamente esta terça-feira (22) é o dia reservado para os pagamentos dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 3. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta e pode ser movimentado desde as primeiras horas desta manhã.

Ainda nesta semana, outros três grupos poderão receber o saldo de agosto do Bolsa Família em suas contas. Note que é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando poderá receber o saldo. Veja o calendário detalhado abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Quem pode receber?

As regras de seleção para o Bolsa Família seguem basicamente as mesmas. Para ter direito ao saldo, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante registrar uma renda per capita de até R$ 218 por família.

Contudo, mesmo as pessoas que cumprem todas as regras de entrada citadas acima ainda não estão oficialmente garantidas no programa. É preciso esperar pela seleção do Ministério do Desenvolvimento Social, que leva em conta o espaço orçamentário para definir quantas pessoas poderão entrar no programa todos os meses.

Como saber se eu posso receber?

Normalmente, o Ministério envia uma carta de comprovação de seleção para todos os usuários que são selecionados. O documento é enviado pelos Correios para o endereço que está oficialmente registrado no Cadúnico. Caso o seu endereço esteja desatualizado, é importante atualizar o quanto antes.



De todo modo, existem outras maneiras de saber se você foi selecionado para receber o Bolsa Família em agosto. O mais comum deles é realizar uma simples verificação em seu perfil oficial do app do Bolsa Família. Por este meio, o usuário poderá saber também quanto vai poder receber neste mês de agosto.

O valor do Bolsa Família

Em agosto, o governo está mantendo a lógica de pagamento do saldo base de R$ 600 por família. A partir deste valor, o patamar pode ser reduzido ou elevado a depender das circunstâncias de cada família. Veja casos abaixo.

Quando o valor é reduzido

O valor de R$ 600 do Bolsa Família pode ser reduzido quando o cidadão ainda está quitando a sua dívida com o consignado do antigo Auxílio Brasil. Quem solicitou o empréstimo e ainda não quitou a dívida, poderá seguir tendo descontos neste mês de agosto.

O usuário também pode ter os R$ 600 reduzidos caso o governo entenda que ele registrou um aumento da sua renda per capita para algo entre R$ 219 e R$ 660. Neste caso, ele passa a entrar na regra de proteção, e segue recebendo apenas 50% do que costumava receber.

Quando o valor é elevado

Mas também existem casos em que o valor do Bolsa Família pode ser elevado. Famílias mais numerosas, por exemplo, podem receber valores maiores. O mesmo vale para os casos de pessoas que têm direito aos chamados adicionais, que podem turbinar os valores. Em agosto, os bônus pagos são: