quem recebe terça e quarta? Foi antecipado pelo Governo?

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo federal brasileiro que busca combater a pobreza e promover a inclusão social. Ele oferece uma série de benefícios financeiros para famílias em situação de vulnerabilidade, levando em consideração a situação específica de cada beneficiário. Neste artigo, vamos explorar todos os benefícios do Bolsa Família, bem como as novidades e atualizações para o ano de 2021.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família contempla diferentes benefícios, cada um com suas próprias características e critérios de elegibilidade. Vamos conhecer cada um deles:

1. Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania é o principal benefício do programa Bolsa Família. Ele consiste em um valor de R$ 142 por pessoa da família, calculado per capita. Ou seja, cada membro da família recebe essa quantia mensalmente.

2. Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar é um valor extra destinado às famílias que não alcançam a quantia mínima de R$ 600 com os benefícios recebidos. Ele garante que essas famílias atinjam esse montante mínimo, ajudando-as a suprir suas necessidades básicas.

3. Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um adicional de R$ 150 por criança de zero a sete anos incompletos. Esse benefício tem como objetivo garantir uma atenção especial às necessidades das crianças nessa faixa etária, promovendo seu desenvolvimento e bem-estar.

4. Benefício Variável Familiar (BVF)



Você também pode gostar:

O Benefício Variável Familiar é um acréscimo de R$ 50 ao valor do benefício para famílias que possuam gestantes, crianças e adolescentes entre sete e 18 anos incompletos. Esse adicional visa auxiliar no cuidado e suporte para esses membros da família.

5. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um acréscimo de R$ 50 destinado aos membros da família que possuam até sete meses incompletos (nutrizes). Esse benefício busca garantir uma alimentação adequada para as mães em fase de lactação e seus bebês.

6. Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição é uma medida de garantia para que ninguém receba menos do que no programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. Esse benefício está em vigor até maio de 2025, assegurando proteção social para os beneficiários do Bolsa Família.

7. Auxílio Gás

Uma importante atualização para o programa Bolsa Família neste ano é a concessão do Auxílio Gás. Esse benefício, no valor de R$ 108, é destinado a 5,63 milhões de famílias para auxiliá-las a arcar com os custos do gás de cozinha. O investimento total do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para essa ação é de aproximadamente R$ 608,54 milhões.

Critérios de Elegibilidade

Para poder receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir critérios nas áreas de saúde e educação. Esses critérios garantem que o programa alcance aqueles que realmente necessitam e promove o desenvolvimento humano. A seguir, estão os principais critérios de elegibilidade:

Frequência escolar : é necessário garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. Ao matricular a criança na escola, é importante informar que a família é beneficiária do programa Bolsa Família.

: é necessário garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. Ao matricular a criança na escola, é importante informar que a família é beneficiária do programa Bolsa Família. Acompanhamento pré-natal : gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal para receberem o benefício. Esse critério visa garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gestação.

: gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal para receberem o benefício. Esse critério visa garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gestação. Avaliação nutricional : crianças até sete anos devem passar por uma avaliação nutricional, que inclui medição de peso e altura. Esse critério tem como objetivo monitorar o desenvolvimento físico e garantir uma alimentação adequada para as crianças.

: crianças até sete anos devem passar por uma avaliação nutricional, que inclui medição de peso e altura. Esse critério tem como objetivo monitorar o desenvolvimento físico e garantir uma alimentação adequada para as crianças. Calendário nacional de vacinação: é necessário cumprir o calendário nacional de vacinação, garantindo que as crianças estejam com suas vacinas em dia. Esse critério busca promover a saúde e prevenir doenças.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em agosto, de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social):

NIS final Data de pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Ademais, o programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo brasileiro para combater a pobreza e promover a inclusão social. Com seus diferentes benefícios e critérios de elegibilidade, ele busca garantir apoio financeiro e acesso a serviços básicos para famílias em situação de vulnerabilidade.

As atualizações e novidades para 2023, como o Auxílio Gás, demonstram o compromisso em melhorar e ampliar os benefícios oferecidos. É fundamental que as famílias que se enquadrem nos critérios de elegibilidade se informem sobre o programa e busquem seu acesso para garantir mais dignidade e bem-estar.