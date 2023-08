Quem são os lutadores da WWE com mais títulos na história do esporte?

EUSe você acha que sabe tudo sobre a WWE, tente esta pergunta: Qual lutador ganhou mais títulos na WWE?

A empresa postou um vídeo em seu canal do YouTube no qual responde à pergunta.

Não inclui o Hardcore título que teve 218 campeões diferentes ao longo dos quatro anos de existência.

Se assim fosse, Raven estaria no topo do pódio com 28 vitórias.

cristão

(19 campeonatos)

cristão ganhou o Heavyweight Championship no final de 1998.

Mais tarde, ele se juntou a Edge, Lance Storm e Chris Jericho para ganhar nove títulos de duplas.

Ele também teve sucesso como indivíduo, vencendo o Intercontinental Championship, o ECW Championship, o European Championship e muito mais.

Chris Jericho e Triple H

(24 campeonatos)

Triplo H conquistou o título mundial 14 vezes e também foi campeão intercontinental cinco vezes.

Chris Jerichoentretanto, ganhou todos os títulos que já existiram na WWE, incluindo um recorde de nove vezes como Campeão Intercontinental.

Jericho completou o Grand Slam ao vencer o título dos Estados Unidos durante sua aliança com Kevin Owensembora mais tarde ele tenha que defendê-lo contra seu ex-melhor amigo.

John Cena

(25 campeonatos)

John Cena é o campeão mundial da WWE de maior sucesso nesta lista (16), mas também ganhou o maior número de campeonatos dos Estados Unidos (5).

Ele também ganhou os títulos de Tag Team ao lado Shawn Michaels, The Miz, Batista e David Otunga.

Borda

(31 campeonatos)

Borda competiu na WWE por 13 anos a menos do que todos os Superstars anteriores, mas nenhum deles chegou perto de suas 31 vitórias.

Considerando que ele teve que se aposentar devido a uma lesão no pescoço, quanto mais ele poderia ter feito?

Borda ganhou um total de 11 títulos mundiais, mas ele se destacou mais no departamento de tag team com 14 campeonatos ao lado de lendas como Hulk Hogan.

Qual de todas as superestrelas atuais do Raw ou Smackdown você acha que estará na lista nos próximos anos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.