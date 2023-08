Quem será o reserva de Brock Purdy? Darnold e Lance continuam a batalha no acampamento 49ers

T49ers lançaram sua primeira pré-temporada Carta de profundidade sem surpresas na posição de quarterback como 23 anos Brock Purdy continua a manter o cargo de titular em São Francisco.

A NFL faz as equipes lançarem um Carta de profundidade à frente de seu primeiro jogo de pré-temporadae enquanto o 49ers colocou Purdy em nº 1 como era de se esperar, sua posição de reserva permanece um empate entre Sam Darnold e troy lancecom Brandon Allen em 4º lugar.

A lesão de Purdy é coisa do passado

Havia um nível de incerteza sobre saúde de Brock voltando de uma devastadora lesão no cotovelo no final de temporada 2022 que obrigou o quarterback a ter cirurgia e saudades de tudo Programas fora de temporada do 49ers.

Treinador principal Kyle Shanahan demonstrou muita confiança no habilidades do zagueiro e encerrar todas as perguntas sobre sua saúde durante um campo de treinamento recente conferência de imprensa ditado “Não estamos preocupados com Brock … Brock é o verdadeiro negócio. Ele sabe como jogar.”

puro alcançou a fama depois de vencer todos os jogos em que começou São Francisco quando ele estava saudável após substituir o lesionado Jimmy Garoppolo e levar o time até o Campeonato NFC jogo como um novato.

puro Espera-se que haja pouca ou nenhuma ação durante o Pré-temporada da NFL então os fãs terão que esperar para ver se ele é capaz de continuar adicionando ao seu ascensão meteórica de ser a última seleção do Draft da NFL de 2022.

Darnold ou Lance em No. 2?

Enquanto campo de treinamento confirmou que puro está claramente à frente de qualquer competição pelo não. 1 vagachamou a atenção dos repórteres que Sam Darnold vai primeiro ao fazer repetições com o ataque de segunda equipelevando assim mais snaps do que Lança já que ambos se revezam praticando com a unidade enquanto Allen cuida do terceira equipe.

No papel, Darnold tem a vantagem da experiência depois 5 anos no NFL (3 com os Jets e 2 com os Panthers) totalizando 55 jogos e um registro de 21 vitórias e 34 derrotas.

Lança por outro lado, enfrentou apenas adversidades em seu tempo com o 49ers depois de se juntar à equipe como o 3ª escolha no Draft da NFL de 2021 e não ser capaz de aproveitar o tempo de jogo contínuo devido a lesão e Garoppolo’s estado como o Niners iniciante.

No total, o 23 anos zagueiro tem apenas 8 jogos em seu currículo com 4 partidas. Ele tem 5 touchdowns ao seu nome e 3 interceptações. Seu recorde de vitórias e derrotas está empatado em 4-4.

O 49ers não confirmou quem será titular no primeiro jogo da pré-temporada do time no Domingo contra o Las Vegas Raiders, mas a batalha para vencer Purdy’s posição de backup será uma das histórias mais interessantes a seguir até o

NFL começa seu temporada regular sobre Quinta-feira, 7 de setembro.