Quentin Tarantino, direto sobre seus filmes: estou fazendo para mim, todo mundo está convidado

Quentin Tarantino é um dos cineastas mais respeitados da história do cinema. Porém, ele é antes de tudo um amante da sétima arte.

Desde a adolescência, quando trabalhava na Video Archives, uma locadora de vídeo em sua terra natal, Tennessee, ele é apaixonado por cinema e esse amor pela tela grande fez dele o que ele é: um diretor cult e um roteirista como poucos. outros foram vistos nas últimas décadas.

Além disso, sua personalidade é magnética e ele demonstra isso em todas as entrevistas, onde fala com desenvoltura e grande conhecimento de cinema e de seus próprios filmes sem qualquer restrição.

Por exemplo, na entrevista que deu no programa de Howard Stern, em novembro de 2022, ele forneceu um texto bastante brilhante.

Tarantino: Eu amo meus filmes

Ao contrário de muitos diretores de cinema que, quando questionados sobre qual é o filme favorito que fizeram ou se assistem às suas próprias produções algum tempo depois, Quentin Tarantino não mede as palavras e dá uma resposta clara a todas estas perguntas.

Segundo o realizador americano, ele adora todos os filmes que faz porque, pura e simplesmente, os faz para si e para mais ninguém.

“Eu os amo! Adoro meus filmes, faço-os para mim, todos os outros estão convidados”, explicou ele no programa de Howard Stern.

“Toda vez que eles colocam meus filmes na TV eu penso: ‘Ei! Agora acho que vou assistir Jackie Brown por um tempo. Não sou eles, estou muito feliz com meu trabalho.”

Seu filme favorito: Era Uma Vez em Hollywood

Por outro lado, Stern perguntou Tarantino para escolher o seu favorito dos nove filmes que produziu.

“No começo eu disse que eram todas minhas filhas e depois mudei para isso depende de quando você me perguntar. Se você me perguntar em um minuto, posso dizer Kill Bill e no minuto seguinte posso dizer outro”, concluiu.

“Eu realmente acho que ‘Era uma vez em Hollywood’ é meu melhor filme.”