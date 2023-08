Quer aprender a gelar a cerveja em menos de 1 minuto? Veja essas dicas

Todos nós já enfrentamos esse dilema: cerveja quente e pouco tempo para esfriá-la. Mas não se preocupe, temos a solução. Aqui estão algumas dicas eficazes para gelar sua cerveja em menos de um minuto.

O charme da cerveja gelada

Não há nada como uma cerveja bem gelada para refrescar nesses dias quentes de verão brasileiro. A cerveja, uma mistura saborosa de água, malte e lúpulo, tem sido uma escolha popular entre os brasileiros há muitos anos.

As cervejas Pilsen leves e refrescantes são especialmente apreciadas. Quando o sol está a pino, uma cerveja gelada é a melhor companhia. Mas, e se você esqueceu de colocar a cerveja na geladeira? Não se preocupe, temos a solução.

Técnicas para gelar sua cerveja rapidamente

Aqui estão algumas técnicas infalíveis que você pode usar para gelar sua cerveja em um piscar de olhos.

Método da panela de pressão

Este é um método prático que certamente resolverá o problema da cerveja quente. No entanto, tenha em mente que você só pode usar este método com latas de cerveja.

Siga estes passos:



Adicione água e bastante gelo dentro da panela de pressão; Feche a tampa e agite vigorosamente por 20 segundos; Abra a lata com cuidado e aproveite sua cerveja gelada.

Método do gelo, álcool e sal

Este método requer um pouco mais de preparação, mas funciona maravilhosamente bem.

Você vai precisar de:

500 ml de álcool;

500 g de sal;

Um saco médio de gelo.

Coloque todos estes ingredientes em um cooler ou isopor. Adicione suas latas ou garrafas de cerveja à mistura. Depois de cerca de 5 minutos, sua cerveja estará bem gelada. Lembre-se de lavar a lata ou garrafa com água antes de beber, para remover o sal e o álcool.

Método do papel toalha umedecido

Este é o método mais simples de todos. Basta envolver a lata ou garrafa de cerveja com uma folha de papel toalha umedecida e colocar no congelador por 10 minutos. Em seguida, sua cerveja estará pronta para ser apreciada.

Imposto do pecado e a cerveja

A Reforma Tributária, um documento crucial que visa simplificar o sistema de impostos no Brasil, está atualmente em processo de aprovação na Câmara dos Deputados.

Caso seja aprovada, esta reforma poderá desencadear uma série de mudanças na estrutura de taxação do país. Entre os diversos produtos e serviços afetados, a cerveja e os cigarros são dois que provavelmente irão tornar-se mais caros.

A proposta da Reforma Tributária inclui a criação de um “imposto do pecado”, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esta medida poderá resultar em um aumento da alíquota sobre produtos como a cerveja e o cigarro.

A justificativa do governo para essa ação é promover a saúde da população, incentivando a compra de produtos menos nocivos.

Apesar da legislação atual já permitir uma diferenciação de taxação com base nos impactos à saúde e ao meio ambiente, a reforma pretende ampliar essa diferença.

Produtos e serviços considerados essenciais, como feijão, arroz, e contas de luz e água, já possuem isenções maiores que itens considerados prejudiciais à saúde. Com a Reforma Tributária, esses produtos prejudiciais enfrentarão uma alíquota ainda maior.

Como acontece com qualquer grande mudança, a proposta da Reforma Tributária já está sendo questionada. Nas redes sociais, as pessoas começam a questionar a definição de “fazer mal à saúde”. Alguns argumentam que, para algumas pessoas, tomar uma cerveja no final de semana pode ser menos prejudicial do que consumir açúcar todos os dias.

Outro ponto de discussão se refere à cobrança de impostos sobre os produtos da cesta básica. O relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), já realizou algumas alterações em resposta a críticas que afirmavam que os preços desses produtos aumentariam muito se a proposta fosse aprovada.