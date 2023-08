Quer ficar SEM pagar conta de luz? Faça ISSO

A conta de luz representa um dos principais custos domésticos e comerciais. Ela reflete o consumo de energia elétrica, fornecendo iluminação, eletricidade para aparelhos e sistemas diversos.

Além disso, a conta de luz é influenciada por fatores como o uso consciente de energia e as tarifas vigentes. Assim, torna-se importante para a gestão financeira e para a busca por fontes de energia mais sustentáveis. Por isso, é fundamental que os brasileiros saibam que há como conquistar fatura de luz grátis por até 24 meses.

Um pouco sobre a Energisa

A Energisa é uma empresa de distribuição de energia elétrica presente em 18 estados brasileiros. Ela atende a mais de 12 milhões de clientes e é responsável por 10% da distribuição de energia no país.

Sua fundação se deu em 1940, com a fusão de várias empresas de energia elétrica do interior do Brasil. A empresa cresceu rapidamente e, hoje, é uma das maiores distribuidoras de energia do país.

A Energisa é uma empresa privada, com capital aberto na bolsa de valores. É controlada pelo grupo francês Engie, que também é proprietário de outras empresas de energia elétrica no Brasil. tem como missão “proporcionar energia elétrica de qualidade e acessível a todos os brasileiros”. A empresa investe em inovação e tecnologia para melhorar a qualidade e a eficiência de seus serviços.

Ela também é comprometida com a sustentabilidade. Isso porque investe em projetos de energia renovável e eficiência energética para reduzir seu impacto ambiental.

A importância de reduzir os custos com conta de luz afeta tanto indivíduos quanto empresas e a sociedade como um todo

Primeiramente, a redução dos custos com energia elétrica contribui significativamente para as finanças das famílias. As despesas com eletricidade representam uma parte substancial dos gastos mensais. Dessa forma, a adoção de práticas de consumo eficiente de energia pode resultar em economias significativas a longo prazo. Isso libera recursos para outras necessidades, como educação, saúde e lazer, melhorando a qualidade de vida das pessoas.



Para as empresas, a redução dos custos com energia elétrica é essencial para melhorar a competitividade e a lucratividade. Uma gestão eficiente de energia não apenas reduz os gastos operacionais, mas também pode aumentar a eficiência da produção e reduzir os custos de manutenção. Além disso, a imagem da companhia é beneficiada quando ela demonstra comprometimento com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, o que pode atrair clientes e investidores.

Sem contar que a gestão eficiente de energia elétrica ajuda a garantir a disponibilidade contínua de energia para todos. Com isso, reduz a demanda sobre as infraestruturas elétricas, evitando sobrecargas e apagões.

Aliás, reduzir os custos com eletricidade não é apenas uma estratégia financeira inteligente. É também um ato de responsabilidade social e ambiental que beneficia todos os setores da sociedade.

Conta de energia elétrica gratuita por 2 anos

A empresa Energisa está promovendo uma grande promoção. Por meio dela, os vencedores conseguirão anular suas contas de luz por 2 anos.

Vale lembrar que apenas alguns estados participam, os quais são:

Acre;

Paraíba;

Paraná;

SP;

Tocantins;

RJ;

Sergipe;

Rondônia;

MG;

Mato Grosso;

MS.

Para garantir sua participação no sorteio, basta fazer o pagamento por PIX que você receberá seus números da sorte imediatamente. Além disso, os sorteios ocorrerão todo mês, até janeiro do próximo ano.

Ainda é necessário se inscrever no site oficial da promoção. Em seguida, ao pagar sua conta por PIX através de QR Code, serão disponibilizados seus números da sorte.

As datas do sorteio serão:

9 de setembro;

7 de outubro;

11 de novembro;

9 de dezembro; e

13 de janeiro de 2024.

Por fim, ao realizar este simples passo a passo, será possível conquistar sua conta de luz gratuita por 2 anos, se for um dos vencedores dos próximos 5 meses de sorteio da Energisa. Não perca mais tempo e conquiste esse prêmio incrível até janeiro do próximo ano.