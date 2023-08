Quer ganhar mais de R$ 10 MIL? Descubra os editais abertos para MÉDIO e SUPERIOR

Os editais abertos ofertam salários mais de R$ 10 mil. Os concursos são para médio e superior para diversos cargos e áreas.

Confira a seguir cinco editais selecionados e em alta no momento.

Editais abertos

As oportunidades são para médio e superior com salários surpreendentes.

MP SP (Ministério Público de São Paulo)

Os interessados no concurso MP SP poderão se inscrever até o dia 15 de setembro. As vagas são para Analista Técnico Científico.

Podem concorrer a vaga, pessoas graduadas em engenharia ambiental, engenharia elétrica e fonoaudiologia.

Os salários podem chegar até R$ 16.712,41. O valor é composto pela soma do vencimento básico (R$ 8.585,00) com a gratificação de promotoria (R$ 8.127,41).

Demais benefícios pagos são:



Auxílio alimentação (valor mês): R$ 1.200;

Auxílio transporte (valor dia): R$ 15,30;

Auxílio saúde (valor mês): R$ 750.

Confira a distribuição de vagas:

Fonoaudiólogo: 2 vagas imediatas + CR;

Engenheiro Eletricista: 1 vaga imediata + CR; e

Engenheiro Ambiental: 3 vagas imediatas + CR.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal Vunesp. Veja mais editais abertos.

CREA GO (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás)

O concurso CREA GO anuncia vagas para médio e superior.

Ao todo são 455 vagas com salários que ultrapassam R$ 11 mil. Confira a distribuição das vagas por cargo:

Nível médio Agente de Fiscalização: 2 vagas imediatas + 12 CR; Assistente Administrativo: 16 vagas imediatas + 96 CR; Motorista: 1 vaga imediata + 6 CR

Nível superior Analista de Área: 7 vagas imediatas + 42 CR; Analista de Área – Advogado: 3 vagas imediatas + 18 CR; Analista de Área – Contador: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista de Área – Controlador Interno: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista de Área – TI: 10 vagas imediatas + 60 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Agrônomo: 5 vagas imediatas + 30 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Ambiental: 1 vaga imediata + 6 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Civil: 6 vagas imediatas + 36 vagas CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Civil: 1 vaga imediata + 6 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro de Minas ou Geólogo: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Eletricista: 4 vagas imediatas + 24 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Mecânico: 2 vagas imediatas + 12 CR; e Analista de Fiscalização – Engenheiro Químico: 1 vaga imediata + 6 CR.



Os interessados no concurso poderão se inscrever no portal do Instituto Quadrix até 18 de setembro. O valor da taxa depende do cargo, estando entre R$ 80 e R$ 120.

TCE BA (Tribunal de Contas da Bahia)

O concurso anuncia edital com 20 vagas de nível superior para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, com salário inicial de R$ 10.325,34.

Os aprovados terão jornada de trabalho de 30 horas. Confira a distribuição de vagas:

Ampla concorrência: 13 vagas;

Negros: 6 vagas; e

Pessoa com Deficiência: 1 vaga.

Os interessados poderão se cadastrar por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período entre 28 de agosto e 5 de outubro.

Câmara dos Deputados 2023

Ao todo serão 140 vagas e salários acima de R$ 34 mil. Veja as oportunidades a seguir:

Edital 1 Contador: 03 vagas imediatas; Informática Legislativa : 30 vagas imediatas; Técnico em Material e Patrimônio: 20 vagas imediatas.

Edital 2 Assistente social: 02 vagas imediatas; Enfermeiro: 02 vagas imediatas; Farmacêutico: 01 vaga imediata; Médico: 15 vagas imediatas.

Edital 3 Técnica Legislativa: 33 vagas imediatas.

Edital 4 Consultor Legislativo: 32 vagas imediatas; Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira: 02 vagas imediatas.



As inscrições poderão ser realizadas por meio do portal FGV entre o dia 28 de agosto até 05 de outubro.

TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal)

Ao todo são 23 vagas com salários acima de R$ 20 mil. Sobre as vagas, confira a distribuição:

Analista Administrativo de Controle Externo 5 vagas ampla concorrência; 2 vagas para PcD; 2 vagas para candidatos negros; e 1 vaga para candidatos hipossuficientes.

Auditor de Controle Externo – área: Auditoria 5 vagas ampla concorrência; 2 vagas para PcD; 2 vagas para candidatos negros; e 1 vaga para candidatos hipossuficientes.

Auditor de Controle Externo – Orientação Sistemas de TI 2 vagas ampla concorrência; e 1 vaga para candidatos negros.



As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Cebraspe entre os dias 20 de setembro até 10 de outubro. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.