Quer ganhar R$ 11 mil? Último dia de inscrição para o concurso TBG Brasil!

Os salários do concurso TBG Brasil (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil) são surpreendentes e podem chegar até R$ 11 mil.

As chances são para médio e superior. Portanto, os interessados nos cargos poderão se inscrever até esta sexta, 25 de agosto, pode meio do portal Cebraspe. Os valores são diferentes, taxa fixada de R$ 64 para os cargos de nível médio técnico e R$ 82 para aqueles de nível superior.

Cargos concurso TBG Brasil

As vagas disponibilizadas são:

Analista : 15 vagas imediatas mais 73 em cadastro de reserva;

: 15 vagas imediatas mais 73 em cadastro de reserva; Engenheiro : 15 vagas imediatas e 77 no cadastro; e

: 15 vagas imediatas e 77 no cadastro; e Técnico : 18 imediatas e 102 na reserva;

: 18 imediatas e 102 na reserva; Total de vagas: 48 imediatas e 252 em CR.

O salário de técnico aproxima de R$ 4 mil. Confira as áreas pedidas:

Técnico Júnior : 01 vaga + 06 CR (R$ 2.354,75)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 2.354,75) Técnico de Segurança Júnior: 01 vagas + 06 CR (R$ 2.354,75)

01 vagas + 06 CR (R$ 2.354,75) Técnico Júnior – Ênfase: Gasoduto, Construção e Montagem : 02 vagas + 10 CR (R$ 2.354,75)

: 02 vagas + 10 CR (R$ 2.354,75) Técnico Júnior – Ênfase: Gasoduto, Inspeção : 02 vagas + 10 CR (R$ 2.354,75)

: 02 vagas + 10 CR (R$ 2.354,75) Técnico Júnior – Ênfase: Gasoduto, Instrumentação e Automação : 24 vagas + 34 CR (R$ 2.354,75)

: 24 vagas + 34 CR (R$ 2.354,75) Técnico Júnior – Ênfase: Gasoduto, Integridade de Dutos : 12 vagas + 16 CR (R$ 2.354,75)

: 12 vagas + 16 CR (R$ 2.354,75) Técnico Júnior – Ênfase: Gasoduto, Mecânica : 04 vagas + 24 CR (R$ 2.354,75)

: 04 vagas + 24 CR (R$ 2.354,75) Técnico Júnior – Ênfase: Gasoduto, Proteção Catódica: 01 vaga + 06 CR (R$ 2.354,75)

Para engenheiro, os salários ultrapassam R$ 11 mil. Veja os cargos:

Analista Júnior – Ênfase: Auditoria e Compliance : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66) Analista Júnior – Ênfase: Contábil : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66) Analista Júnior – Ênfase: Comercialização : 03 vagas + 13 CR (R$ 6.030,66)

: 03 vagas + 13 CR (R$ 6.030,66) Analista Júnior – Ênfase: Desenvolvimento de Software : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66) Analista Júnior – Ênfase: Gestão : 06 vagas + 24 CR (R$ 6.030,66)

: 06 vagas + 24 CR (R$ 6.030,66) Analista Júnior – Ênfase: Gestão, Comunicação : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66) Analista Júnior – Ênfase: Gestão, Meio Ambiente : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66) Analista Júnior – Ênfase: Jurídico : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.030,66) Engenheiro de Segurança Júnior : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Projetos e Obras : 04 vagas + 17 CR (R$ 6.744,62)

: 04 vagas + 17 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Projetos e Obras, Civil : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Projetos e Obras, Elétrica : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Inspeção : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Integridade de Dutos : 02 vagas + 08 CR (R$ 6.744,62)

: 02 vagas + 08 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Manutenção : 02 vagas + 10 CR (R$ 6.744,62)

: 02 vagas + 10 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Manutenção, Mecânica : 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62)

: 01 vaga + 06 CR (R$ 6.744,62) Engenheiro Júnior – Ênfase: Operações: 02 vagas + 10 CR (R$ 6.744,62)



Você também pode gostar:

Como serão as provas do concurso TBG Brasil?

O concurso vai contar com estas fases:

Provas objetivas (todos os cargos);

Provas discursivas (somente para analista júnior);

Avaliação de títulos (analista e técnico júnior).

A fase objetiva do concurso TBG Brasil está marcada para 15 de outubro e serão aplicadas 100 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos.

A etapa discursiva será dividida da seguinte forma:

prova discursiva – parte 1 (P3): redação de resposta a uma questão discursiva, relacionada a conhecimentos específicos do cargo/ênfase, em até 30 linhas, no valor de 10,00 pontos; e

redação de resposta a uma questão discursiva, relacionada a conhecimentos específicos do cargo/ênfase, em até 30 linhas, no valor de 10,00 pontos; e prova discursiva – parte 2 (P4): redação de resposta a uma situação-problema, relacionada a conhecimentos específicos do cargo/ênfase, em até 30 linhas, no valor de 10,00 pontos

A avaliação de títulos do concurso TBG Brasil será destinada aos cargos de nível superior. Vale lembrar que para cada cargo/ênfase/sistema de concorrência, serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos mais bem classificados nas provas objetivas.

Concursos federais

Os concursos federais estão sendo liberados.

Durante a declaração, Esther também pontuou sobre a ameaça de estabilidade dos servidores e novas contratações. Na fala, a ministra disse que não pretende acabar com a estabilidade, já que servidores estáveis são mais motivados a trabalhar, sendo analisada a possibilidade de redução da jornada de trabalho, evitando, mediante isso, contratações excessivas.

Os estudos sobre as necessidade de mais cargos serão realizados juntamente com a Secretaria de Governo Digital, com a Secretaria de Transformação do Estado e a Secretaria de Gestão de Pessoas.

No que se refere à reestruturação da carreira, Esther pontuou que poucas passarão pelo processo, um exemplo será a Funai e AMN. Confira a seguir os concursos federais que receberam o aval neste ano.

Linha do tempo dos concursos federais autorizados

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas