Quer mudar pro interior? Essas 16 franquias podem te ajudar

Está pensando em se mudar pro interior? Então, conheça 16 franquias que podem te ajudar a começar um novo negócio em uma cidade pequena e prosperar financeiramente. Além disso, entenda um pouco mais sobre o que faz cada uma das empresas.

Vale destacar que a vida no interior tem ganhado mais destaque, em especial com o advento do trabalho híbrido e dos negócios online. Dessa forma, as cidades pequenas têm sido um alvo para as redes que desejam expandir seus negócios.

As franquias mais baratas, ou microfranquias, que são as redes com investimento inicial de até R$ 135 mil, facilitam o ingresso desses novos empreendedores no mercado, ainda mais para quem quer se mudar pro interior.

Franquias ideais para quem quer se mudar pro interior

De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Franchising, a ABF, das 30 cidades que apresentaram um maior crescimento no número de franquias em 2022, 12 não eram capitais brasileiras. Aliás, o índice médio de alta nesses municípios foi de 21,1%,

Atualmente, as 16 melhores franquias para quem quer se mudar pro interior são:

DryWash; CredFácil; The Kids Club; Maria Gasolina; Sonhagro; Home Angels; Maria Brasileira; Minha Quitandinha; SPA Express; Cacau Show; Market4u; SuperGeeks; Help Multas; Espaço Make; Odontocompany; Por fim, a Emagrecentro.

Antes mesmo de conhecer um pouco sobre as franquias, vale destacar que uma franquia barata não é sinônimo de sucesso. Ou seja, é indispensável que você conheça os moradores da cidade e entenda se há uma demanda para determinado tipo de negócio.

Conhecendo um pouco mais sobre as franquias ideais para o interior



Você também pode gostar:

Para iniciar a lista das franquias ideais para quem quer se mudar para o interior temos a DryWash, uma empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e estética de automóveis.

Já a CredFácil atua no ramo de serviços financeiros e seguros e tem como foco as pessoas que precisam e buscam crédito. Ainda na lista das franquias para quem deseja se mudar pro interior, tem a The Kids Club, uma microfranquia especializada no ensino de inglês para crianças, dos 18 meses aos 12 anos.

A Maria Gasolina é um minimercado no formato autônomo gourmet e destinada para condomínios residenciais e empresas. Além disso, tem a Sonhagro, que é especializada em soluções de crédito rural.

No caso da Home Angels, o foco são os cuidadores de idosos, prestando serviço de assistência física e emocional, com um atendimento personalizado. Já a Maria Brasileira é uma rede de franquias de limpeza residencial, bem como empresarial.

Minha Quitandinha é mais uma franquia de minimercado autônomo e foi criada em Balneário Camboriú. Assim, quem busca uma empresa na área de estética pode focar na SPA Express, que é uma home-based.

Quem quer se mudar pro interior pode apostar nas franquias mais tradicionais, como a Cacau Show, que vende e fabrica chocolates finos. Aliás, no ramo alimentício tem a Market4u, mais um mercado autônomo que opera em condomínios, sejam residenciais ou comerciais.

A SuperGeeks é uma escola de programação e robótica e tem ganhado destaque no mercado. Bem como, existe a Help Multas, que é uma rede especializada em recursos de multas de trânsito, além disso, cuida de processos de suspensão e cassação da carteira de motorista.

Terminando a lista das franquias para quem quer se mudar pro interior, tem a Espaço Make, que é um multimercado de maquiagens, com produtos vendidos a valor médio de R$ 10. Já a OdontoCompany, como o próprio nome indica, atua com clínicas odontológicas.

Por fim, tem o Emagrecentro, um rede com metodologia própria e focada em processos de emagrecimento. Então, com todas essas opções, é impossível não encontrar uma ideal para a cidade que deseja se mudar.

5 dicas para quem quer ter uma franquia

Quem quer se mudar pro interior e abrir uma franquia deve ter alguns cuidados. Portanto, veja cinco dicas que vão ajudá-lo neste processo.

Estude a reputação e história da franquia que deseja investir; Tenha uma boa pesquisa e informações sobre o mercado que vai atuar. Saiba o que tem na cidade e o que está em falta e gera demanda; Faça uma análise detalhada financeira; Por fim, veja o tipo de suporte que a franquia oferece e se é um ramo que deseja atuar.

Todas as franquias citadas estão em alta e possuem um grande potencial de crescimento. Então, veja qual atende mais as necessidades da cidade escolhida e comece um novo negócio.