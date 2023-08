Quer Rastrear Cartão App Cash? Veja como você pode rastrear a entrega do cartão Cash App

O Cash App é uma ótima ferramenta disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido para transferir dinheiro de um usuário para outro diretamente de seus telefones celulares. Tem mais de 40 milhões de usuários ajudando-os a sacar dinheiro de caixas eletrônicos também.

Ele também fornece um cartão de débito VISA gratuito que você pode usar para pagar transações online e compras na loja a partir do saldo do Cash App.

Se você solicitou o Cartão e deseja saber se pode rastrear a entrega do cartão por aplicativo de caixa ou está preocupado com segurança e privacidade, este artigo é para você. Aqui vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre o Cartão para ficar mais seguro.

Você pode acompanhar a entrega do cartão Cash App?

A resposta direta a essa pergunta é não, você não pode rastrear a entrega do cartão do aplicativo Cash. No entanto, você deve ter notado um microchip no cartão que é para transações.

As autoridades demoram 7 a 10 dias úteis a entregar o Cartão que encomendou na sua morada, pelo que só pode esperar pela entrega.

Terminado o prazo e você ainda não recebeu seu Cartão, é melhor entrar em contato com o suporte e compartilhar sua preocupação com eles para obter informações detalhadas sobre a entrega.

Existem três maneiras de entrar em contato com o suporte ao cliente do Cash App – uma é pelo aplicativo, outra pelo site e outra pelo telefone.

Através do aplicativo

Se o aplicativo de dinheiro estiver instalado em seu telefone, siga estas etapas para entrar em contato com a equipe de suporte:

Por favor, abra-o e clique no botão Ajuda botão.

Em seguida, ele mostrará muitas opções; selecionar Dinheiro Cartão de lá.

Depois disso, você pode conferir os listados perguntas frequentes ou entre em contato com eles.

Um representante entrará em contato com você e você poderá compartilhar sua preocupação para obter assistência.

Através do site

Você também pode contatá-los pelo site, pois ele contém mais perguntas frequentes listadas ou, se desejar, também pode obter assistência dos executivos de atendimento ao cliente.

Por telefone

Outra maneira de entrar em contato com o suporte ao cliente é por telefone, discando 1-800-969-1940 e convencer o representante a compartilhar e resolver sua preocupação.

Como rastrear o cartão do aplicativo Cash pelo correio?

Muitos usuários também se perguntam se há alguma maneira de rastrear cartões de aplicativos de dinheiro pelo correio. Mas, infelizmente, não há nenhum método disponível para fazer isso.

Se você solicitou o Cartão e ele passou do prazo de dez dias, você ainda não o recebeu. Então o melhor seria falar com o suporte ao cliente ou desativar o Cartão pelo app.

Como desativar os cartões do Cash App?

Se você acha que perdeu o gesso e está demorando mais que o normal para ser entregue, desative o Cartão temporariamente pelo app para evitar uso indevido e fraudes.

Se você não sabe como fazer isso, estas são as etapas que você precisa seguir:

Primeiro, abra o Cash App no ​​seu celular.

Em seguida, use suas credenciais para entrar em sua conta, se não diretamente.

Depois disso, procure o ícone do cartão na tela inicial e clique nele.

Por fim, você verá um botão para ativar e desativar; basta pressioná-lo para desligá-lo temporariamente.

Isso impedirá que o Cartão seja usado inteiramente em transações online e em lojas e será sempre recusado. Mas você ainda poderá receber dinheiro ou depósitos diretos em seu cartão sem problemas.

Você também pode entrar em contato com o suporte ao cliente para proteger seu dinheiro se achar que seu cartão precisa ser usado mais. Mas antes de fazer isso, mantenha o SSN e outros dados pessoais prontos, pois eles solicitarão a verificação.

É temporário, e se você acha que tudo está indo bem com o seu Cartão seguindo os mesmos passos, você pode habilitá-lo novamente quando quiser.

Mas você também deve saber que, depois que a data de validade do cartão passar, você não poderá reativá-lo. No entanto, você pode solicitar um novo cartão pelo aplicativo.

O que fazer se o cartão Cash App for roubado ou perdido?

Se perdeu ou extraviou o seu Cartão, deve comunicá-lo ao apoio ao cliente, pois este desativa-o instantaneamente, tornando-o inutilizável para transações.

Para fazer isso, siga estas etapas:

Primeiro, abra o Cash App no ​​seu dispositivo.

Em seguida, clique no ícone em forma de cartão na tela inicial.

Depois disso, selecione a opção Problema com o cartão.

Em seguida, escolha o cartão roubado opção.

Por fim, insira seu PIN ou touch ID para confirmar sua identidade e processar sua solicitação com sucesso.

Depois disso, você pode solicitar novamente um novo cartão de aplicativo de caixa, que será entregue em até dez dias úteis.

Conclusão

Portanto, não há como rastrear a entrega do cartão do aplicativo de caixa, mas você pode entrar em contato com o suporte ao cliente para obter as atualizações ou desativá-lo. Esperançosamente, você achou este artigo útil. Se você enfrentar algum problema, não se esqueça de me avisar nos comentários abaixo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: