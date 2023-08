Quer saber COMO terminar a semana com R$ 4 milhões NO BOLSO? Aposte na LOTOMANIA!

Na noite desta quarta-feira (30), está programada a realização de um novo sorteio da modalidade Lotomania. O concurso nº 2514 está associado a um prêmio que tem o valor estimado de R$ 4,5 milhões. Este exorbitante valor é destinado aos participantes que tiverem a sorte de acertar a sequência de 20 números selecionados.

O evento em questão terá o seu desenvolvimento no Espaço de Loterias da instituição Caixa, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Para além disso, aqueles que realizaram apostas na Lotomania terão a oportunidade de acompanhar o sorteio através das plataformas de mídia social, assim como pelo canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania?

Os jogos permanecerão em aberto até uma hora prévia à concretização do sorteio, conforme o horário oficial da capital Brasília. Esse processo poderá ser efetuado tanto nas lotéricas quanto através do meio virtual, utilizando o endereço eletrônico correspondente ou a aplicação disponibilizada pela entidade Caixa Econômica.

Importante destacar que o aplicativo em questão não requer nenhum custo para ser adquirido e está disponível tanto na Google Play Store quanto na Apple Store. Assim, atende aos usuários dos sistemas operacionais Android e iOS, respectivamente.

Quanto custa a aposta?

O valor estipulado para efetuar uma aposta é único e corresponde a R$ 3,00. No entanto, no caso das apostas realizadas através da plataforma virtual, o montante mínimo requerido é de R$ 30. Esse valor global tem a flexibilidade de ser distribuído entre diferentes categorias de jogos, como:

Quina;

Lotomania;

Lotofácil;

Super Sete;

+ Milionária;

Timemania;

Dia de Sorte;

Outras alternativas disponíveis.



Último sorteio da Lotomania

O concurso nº 2514 aconteceu na última segunda-feira (28), mas concluiu-se sem contemplar vencedores na categoria principal. Nesse evento, nenhum dos participantes conseguiu acertar todos os números sorteados, o que resultou na acumulação do prêmio.

A sequência numérica que os espectadores puderam ver sendo sorteada, foi a seguinte: 05-06-19-24-25-28-36-38-40-48-50-56-59-64-68-69-79-87-98-99.

Nesse formato de loteria, os prêmios são distribuídos entre diversas faixas de acertos. Por essa razão, apresentamos a seguir todos os valores que foram distribuídos nessa etapa:

Quem fez 20 acertos – Não teve nenhum ganhador;

Quem fez 19 acertos – 3 apostas foram ganhadoras, sendo que cada uma levou para casa o valor de R$ 84.375,17;

Os que tiveram 18 acertos – 81 apostas foram ganhadoras, sendo que cada uma levou para casa o valor de R$ 1.953,13;

Os que tiveram 17 acertos – 599 apostas foram ganhadoras, sendo que cada uma levou para casa o valor de R$ 264,11;

Quem fez 16 acertos – 4182 apostas foram ganhadoras, sendo que cada uma levou para casa o valor de R$ 37,82;

Quem fez 15 acertos – 15199 apostas foram ganhadoras, sendo que cada uma levou para casa o valor de R$ 10,40;

Os que tiveram 0 acertos – Não teve nenhum ganhador.

Conforme as devidas informações fornecidas pela instituição Caixa, o montante total arrecadado para este concurso da Lotomania atingiu a cifra de R$ 5.213.493,00.

Lotofácil da Independência sorteará R$ 200 milhões em poucos dias

Desde as 19h do último sábado (26), todos os jogos da Lotofácil passaram a ser direcionados exclusivamente para o concurso especial “Lotofácil da Independência”. Com uma soma estimada de prêmio no valor de R$ 200 milhões, o sorteio 2.900 está programado para ocorrer dia 9 de setembro. A transmissão desse evento será realizada ao vivo através do canal oficial da Caixa no YouTube, bem como na página dedicada às Loterias Caixa no Facebook.

Conforme o procedimento costumeiro em relação aos concursos especiais conduzidos pelas Loterias CAIXA, é importante notar que o prêmio referente à Lotofácil da Independência não será sujeito a acumulação. O indivíduo que tiver a quantidade especificada de números sorteados será automaticamente declarado o ganhador. Caso não haja participante que consiga corresponder aos 15 números principais, o prêmio será distribuído entre aqueles que acertarem 14 números, e assim por diante.