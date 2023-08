Quer se dar bem nos concursos públicos? Descubra os principais alimentos amigos da concentração e memória

Os concursos públicos são uma ótima opção para quem deseja mudar de vida, conseguir estabilidade e se fortalecer no mercado de trabalho.

Contudo, para conseguir os benefícios de uma aprovação, é preciso dedicação. A dedicação vai muito além de rotinas de estudos, horários de exercícios ou preparação de vídeoaulas.

Sabemos que todas as estratégias acima são válidas. Porém, se o seu dia a dia não estiver atrelado aos alimentos amigos da memória e do bem estar, talvez o seu desempenho não cresça tanto assim.

Principais motivos da reprovação nos concursos públicos

Reprovar em um concurso público pode ser algo desmotivador para quem busca ser aprovado. Porém, o que faz com que muita gente seja reprovada mesmo com o conteúdo em dia?

Separamos a lista a seguir:

Não estudar todos os dias ou não estabelecer rotina de estudos é um dos principais problemas que podem atrapalhar diretamente a aprovação.

Estudar teorias é importante, porém é essencial a realização de exercícios. Colocar em prática o que foi aprendido aumenta consideravelmente as chances de aprovação futura.



Não conhecer a banca pode ser outro problema. Uma forma para sanar isso é observar concursos realizados pela empresa. Conhecer o estilo de prova é uma dica fundamental.

Engana-se quem pensa que o déficit de nutrientes não influencia nos estudos. Alimentar-se bem contribui para o foco, a atenção, a cognição e a memória. Estudos indicam que alguns tipos de alimentos, se consumidos com frequência, aumentam as habilidades e os percentuais de desempenho nos estudos e trabalho. Quer conhecer estes alimentos? Veja

Concursos públicos e alimentação

Nutrir o corpo é essencial para vida, principalmente, quanto temos metas a seguir que exigem rotina, concentração e foco. Listamos a seguir os principais alimentos e que podem te ajudar no processo de aprovação. Conheça:

Espinafre, Brócolis e Hortaliças de Coloração Verde-Escura

Essas hortaliças agem diretamente no sistema nervoso por meio de uma substância chamada luteína.

Segundo estudos, está associada a uma memória e raciocínio mais afiados. Além disso, verduras como couve, rúcula e brócolis também oferecem ácido fólico, importante para a proteção da massa cinzenta e redução do risco de demências ou esquecimentos.

Abacate

O abacate é rico em nutrientes que previnem o alzheimer e agem diretamente na concentração. São: vitaminas B6, B12, C e E, selênio, luteína e colina, substâncias fundamentais para os neurônios.

Já a gordura monoinsaturada presente no abacate protege as artérias e melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorando o aprendizado.

Suco de Uva

O consumo constante do suco, segundo estudos, melhorou a função cognitiva de idosos, isso graças ao polifenol.

Os polifenóis têm a capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica e inibir danos causados pelo excesso de radicais livres, estimulando novas conexões entre as redes de neurônios, aumentando a concentração e contribuindo para captação dos novos assuntos.

Peixe

Os peixes são ricos em ômega-3 que facilita de forma direta a conexão dos neurônios. Exemplos de peixes são: salmão, atum e sardinha.

Estes alimentos, se consumidos com frequência, facilitam a plasticidade sináptica, produção de neurotransmissores e ação anti-inflamatória.

Veja mais exemplos:

Nozes, Castanhas e afins

Estes alimentos apresentam selênio e gorduras boas. Estas protegem a memória e interferem nas ondas cerebrais relacionadas ao aprendizado e retenção de informações.

Chocolate Amargo

O cacau presente no chocolate amargo garante muitos benefícios, como por exemplo, ação antioxidantes e melhoria na circulação sanguínea. A teobromina, cafeína e outros compostos estimulantes presentes no cacau têm efeitos positivos na memória e atenção.

Ovo

A gema do ovo contém luteína e colina, importantes para a memória e aprendizado. A colina é essencial para a formação do neurotransmissor acetilcolina, que regula o aprendizado no córtex.