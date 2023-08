Quer trabalhar na Adcos? Confira os cargos e locais!

A Adcos, empresa que, desde o seu surgimento em 1993, pesquisa e desenvolve soluções inovadoras e eficazes em dermocosméticos, está contratando pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre, confira a lista de oportunidades:

Vendedor (a) de Loja – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Estagiário (a) de Cadastro – Serra – ES – Administração Geral;

Dermoconsultor (a) – Curitiba – PR – Demonstrador / Promotor;

Técnico (a) de Manutenção – Serra – ES – Manutenção em Geral;

Dermoconsultor (a) – Maringá – PR – Demonstrador / Promotor;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja II – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Trade Marketing Sênior – São Paulo – SP – Marketing;

Vendedor (a) de Loja – Exclusivo PCD – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Adcos

Sobre a Adcos, a empresa coloca a tecnologia e o conhecimento adquiridos em anos de estudos científicos sobre cosmética de tratamento na formulação de produtos específicos e adequados ás necessidades da pele brasileira.

Hoje, possui um portfólio completo com mais de 200 produtos nos segmentos home care e profissional, todos dermatologicamente testados e aprovados, bem como alinhados às últimas tendências da cosmetologia mundial.

Com atuação a nível nacional, possui indústria, centro de distribuição, escritório, mais de 130 lojas, presença nas principais redes de farmácias e canal digital.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

