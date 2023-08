Quer trabalhar na Cacau Show? Confira agora mesmo os cargos!

A Cacau Show, rede de lojas consolidada no segmento de chocolates, está com algumas oportunidades de emprego vagas pelo Brasil. Isto é, com cargos em diversos estados do país, vale a pena consultar a lista abaixo e suas respectivas localidades:

Operador de Loja – Batel – Curitiba – PR – Lojas;

Operador de Loja – Brigadeiro Faria Lima – São Paulo – SP – Lojas;

Operador de Loja – Taguatinga – DF – Lojas / Shopping;

Líder de Loja – Center Shopping Uberlândia – Uberlândia – MG – Lojas;

Operador de Loja – Sapiranga – RS – Shopping;

Vendedor (a) – Vila Velha – ES – Lojas;

Líder de Loja – SHOPPING MINAS – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Líder de Loja – Itapevi – SP – Lojas / Shopping;

Agente de Prevenção e Perdas Pleno – Guarulhos – SP – Lojas;

Auxiliar de Loja – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Market Place – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Remuneração SR – Itapevi – SP – Cargos e Salários, Relações Sindicais.

Mais sobre a Cacau Show

Falando com mais detalhes sobre a rede de lojas, é importante frisar que a Cacau Show foi a primeira marca a oferecer trufas de qualidade a um preço democrático, sem falar que busca ser melhor a cada dia, com foco e atenção aos detalhes, antecipando-se às necessidades e enxergando inovação em tudo.

Desde então, se tornou a empresa líder no segmento de chocolates finos do mundo, com mais de duas mil lojas espalhadas pelo Brasil. Ao todo, são mais de 12 mil empregados, além de 55 mil revendedores.

Por fim, acredita na proximidade como forma de estabelecer relações verdadeiras e duradouras com os consumidores. Inova porque está em sua essência fazer diferente, se arriscar e sempre criar o novo.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!



