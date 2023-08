Quer trabalhar na CLARO? Dezenas de vagas ABERTAS

Se você quer trabalhar na Claro fique atento, porque a empresa abriu o Programa de Estágio 2023 “Seu Futuro + Claro”, que conta com inscrições até o dia 31 de agosto. Então, entenda como vai funcionar e como se inscrever neste processo.

O Programa de Estágio Claro é pensado para que as pessoas possam de desenvolver já colocando em prática os conhecimentos. Portanto, é baseado na missão da empresa “Conectar para uma vida mais divertida e produtiva”. É um ambiente dinâmico e com muitas trocas e aprendizados.

Quer trabalhar na Claro? Veja como!

Quem quer trabalhar na Claro deve saber que os estagiários logo no início vão viver um período de onboarding, com diversas capacitação sobre o negócio. Além disso, podem desenvolver suas competências.

Os selecionados também terão acesso ao Hub de Formação e tem a oportunidade de participar de um Programa de Mentoria, que tem duração de seis meses e é feito especialmente para os estagiários.

Pré-requisitos do processo da Claro

Antes mesmo de se inscrever é importante entender quais são os pré-requisitos, afinal, se você não se enquadrar neles não poderá participar. Então, é preciso:

Estar cursando ensino superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025. Seja na modalidade bacharelado ou tecnólogo;

Deve residir ou ter disponibilidade de mudar-se para uma das localidades do programa da Claro, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Se você quer trabalhar na Claro e atende os pré-requisitos pode se inscrever clicando aqui.



Você também pode gostar:

Quer trabalhar na Claro? Saiba quais o benefícios

Para quem for selecionado no processo da Claro terá acesso aos seguintes benefícios:

Bolsa auxílio de R$ 2 mil;

Seguro de vida e vale transporte;

Plano de saúde, com inclusão de dependentes;

Plano odontológico;

Vale refeição;

Por fim, combo colaborador Claaro, que dá 30% de desconto nos serviços de TV, telefone fixo e móvel, bem como, na internet fixa e móvel.

Todos os benefícios são válidos para os selecionados durante toda a sua participação no programa de estágio da Claro.

Cronograma do programa de estágio da Claro

Confira a seguir quais são as datas e próximas etapas já definidas para o processo seletivo da Claro:

Até 31 de agosto, às 23h55, os usuários devem completar a trilha de seleção online, ou seja, preencher o formulário de inscrição e enviar o desfio proposto.

Até o momento esse é o único prazo informado no site. Portanto, em breve a empresa deve informar quais serão as próximas datas e etapas.

Quer trabalhar na Claro? Descubra quais as vagas disponíveis

Se você quer trabalhar na Claro e preenche todos os requisitos, conheça quais são as vagas de estágio disponíveis, as áreas e as localidades:

Comunicação, Marketing e Serviços para São Paulo e Rio de Janeiro;

Finanças, Compras e Logística para São Paulo;

Jurídico para São Paulo e Rio de Janeiro;

Novos Negócios para São Paulo, Rio de Janeiro e Recife;

Recursos Humanos, para São Paulo;

Soluções Digitais e Dados & Analytics em São Paulo;

Por fim, Tecnologia & Segurança da Informação em São Paulo e Rio de Janeiro.

É importante verificar as vagas disponíveis para entender se elas são de sua área ou são funções das quais você pode desenvolver caso seja selecionado.

Dúvidas frequentes sobre o programa de estágio da Claro

Há algumas dúvidas que são frequentes entre os interessados no estágio da Claro. Portanto, veja a seguir quais são elas e saiba mais sobre o processo dessa seleção da empresa.

A princípio, quer trabalhar na Claro e deseja saber como será informado os selecionados para a próxima etapa. Então, fique sabendo que a empresa enviará um e-mail para os escolhidos, explicando as próximas fases, ou seja, fique de olho no SPAM.

Não são aceitos currículos enviados por e-mail, todos os participantes devem se inscrever no site do processo e seguir as etapas indicadas pela empresa. Além disso, se não conseguir se inscrever em uma vaga é porque seu perfil não atende os requisitos.

O programa de estágio da Claro é em formato híbrido, ou seja, terá atividades no modelo presencial e também home office, mas as definições de dias e funções serão informadas para os selecionados.

Por fim, se você tem interesse em participar não deixe de se inscrever até o dia 31 e enviar também o desafio. Assim, basta aguardar um retorno da empresa para saber se você foi selecionado ou não.