Quer trabalhar na Claro? Veja cargos e locais de trabalho!

A Claro, empresa que é referência no que faz, atuando com o objetivo de conectar para uma vida mais divertida e produtiva, está com ótimos cargos disponíveis no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre a lista de oportunidades, veja quais são as vagas disponíveis:

Analista de Antifraude Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Negócios SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Produção T.I Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Garantia Receita SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operação Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Sistema Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto Cloud II – São Paulo – SP – Efetivo;

Cientista de Dados Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Ambientes e Teste – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador Regional de Transmissão – Belém – PA – Efetivo;

Desenvolvedor (a) SR – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista Analytics – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista Canais Digitais – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Mercados em Desenvolvimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Operação Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista Sistemas da Informações Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Mercados em Desenvolvimento – Diamantina – MG – Efetivo;

Executivo de Mercados em Desenvolvimento – Francisco Beltrão – PR – Efetivo;

Executivo de Mercados em Desenvolvimento – Vários locais – Efetivo;

Gerente Desenvolvimento e Negócios – RJ – Efetivo;

Líder Técnico de Martech – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Claro

Sobre a Claro, podemos frisar que a empresa soma todas as tecnologias para criar a melhor e mais completa infraestrutura de conectividade do país. No Brasil, está presente em mais de 4.800 municípios, somando mais de 83 milhões de clientes. Lidera o saldo de portabilidade há mais de 5 anos, sendo que, em 2022, teve 1,2 milhão de linhas portadas.

Como enviar o seu portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, você confere os prazos e mais detalhes.

Sendo assim, para não perder nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!