Quer trabalhar na Even? Envie o seu portfólio!

Não fique aí parado (a) e vá em busca dessa ótima oportunidade no mercado!

A Even, empresa que é uma construtora e incorporadora brasileira, está na procura por novos colaboradores para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que possui sede se situa na cidade de São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, conheça a lista de vagas:

Analista de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto (a) de Projetos Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto de Personalização – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Assistência Técnica – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Contas a Pagar – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Técnico de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarife – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Tesouraria – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Encarregado de Obra II – São Paulo – SP – Efetivo;

Encarregado de Obra – Ipiranga – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Custos – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Even

Contando mais detalhes sobre a Even, é válido esclarecer que estamos falando de uma incorporadora responsável por mais de 4,5 milhões de m² construídos e ocupa hoje uma posição de destaque no mercado nacional, atuando nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Ademais, a Even conta com uma sólida cultura organizacional, competência técnica e gestão financeira responsável e consistente. Isso somado aos diferenciais de produto, solidez financeira, qualidade construtiva e ao compromisso com a sustentabilidade.

Como efetivar a sua candidatura?

Como a lista de vagas da Even está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.