Quer trabalhar na Globo? Inscrições abertas para várias regiões do país

Se você quer trabalhar na Globo, esta é a sua chance. As inscrições estão abertas com oportunidades para todo o país. As vagas são para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal.

A contratação se dará por meio do Jovem Aprendiz 2023 que tem a principal intenção de contribuir para a aquisição de jovens ao mercado de trabalho.

No processo, os candidatos ao trabalho na Globo vão passar por um programa abrangente que combina aprendizado teórico e prático no mercado, adquirindo habilidades valiosas e tendo acesso a diversas oportunidades em funções administrativas dentro da emissora.

Os contratos poderão variar de 13 até 24 meses. Vale lembrar que a Globo tem parceria com o SENAC e o CIEE.

Quem pode se inscrever na Globo?

Para se inscrever é preciso seguir os requisitos do programa. Portanto, é necessário estar cursando o ensino médio ou já ter concluído, ter conhecimentos básicos em informática e ter até 24 anos completos até o final do contrato.

Candidatos com deficiência não passam por requisito de faixa etária. A possibilidade de trabalho é presencial ou híbrido e o trabalho varia de 04 até 06 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Recife/PE, Brasília/DF e Belo Horizonte/MG.

Como se inscrever na Globo?

Para se candidatar, basta acessar o site da Globo e realizar a inscrição até o próximo domingo, dia 20 de agosto. O processo de seleção compreende várias etapas, incluindo avaliação de compatibilidade cultural, atividades em grupo e entrevistas com os líderes, todas conduzidas online.



Vale lembrar que além dos requisitos, os candidatos precisam comprovar ter completado o esquema de vacinação contra o covid-19, independentemente da contratação presencial ou híbrida.

Outras vagas

As inscrições para o processo seletivo AZUL estão chegando ao fim. Ao todo são 63 vagas para vários cargos.

As oportunidades são para Barueri, Jundiaí e Campinas e os interessados poderão se inscrever até esta quarta-feira, 16 de agosto.

Processo seletivo AZUL

Confira as vagas de acordo com o municipio e o cargo:

Barueri/SP: As vagas englobam várias áreas, como Engenharia, Operações, Negócios, Finanças, Ciências Humanas e Tecnologia. Aqueles que desejam se inscrever devem estar matriculados em cursos relacionados a negócios, engenharia, finanças, ciências exatas, humanas ou tecnologia. O compromisso de estágio é de 6 horas diárias, com opções de turno matutino ou vespertino.

Requisitos das vagas Azul

Para se inscrever é preciso cumprir estes requisitos:

matriculado em um curso superior ou tecnólogo, estar no mínimo no 2º semestre e ter 18 anos de idade ou mais;

estar em sintonia com os valores e cultura da empresa Azul.

Embora o conhecimento de inglês não seja obrigatório, pode ser considerado como um diferencial durante o processo de seleção.

Além da bolsa auxílio compatível com o mercado, a empresa oferta estes benefícios:

passagens aéreas, refeitório no local, auxílio-transporte, plano de saúde e odontológico, acesso ao Gympass e ao Zenklub.

Como se inscrever nas vagas Azul?

Para participar, é preciso se candidatar ao processo seletivo devem acessar o site da empresa até o dia 16 de agosto. O processo de seleção compreende várias etapas:

incluindo um teste online,

avaliação de adequação à cultura da Azul,

uma oficina de ideias presencial,

entrevista final também presencial,

por fim, a fase de contratação.