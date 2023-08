Quer trabalhar na Harald? Conheça os cargos abertos!

A Harald, empresa que é líder no mercado de coberturas e uma das principais no mercado de chocolate para transformação, está com ótimos cargos vagos. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, saiba quais são as vagas disponíveis abaixo:

Ajudante de Produção – Vaga prioritária PCD – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Ajudante de Produção – Vaga prioritária LGBTQIAPN+ – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Analista Administrativo – Facilities – Santana de Parnaíba – SP -Efetivo;

Analista de Planejamento e Controle de Produção – PCP (JR) – Santana de Parnaíba – SP;

Assistente de PCP – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – SP – Banco de talentos;

Eletricista de Manutenção PL – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Eletromecânico PL – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Secretário (a) Executivo (a) Bilíngue (temporário) – Santana de Parnaíba – SP;

Vendedor JR (Bahia) – Santana de Parnaíba – SP e Remoto – Efetivo;

Vendedor Pleno (Goiânia) – Goiânia – GO e Remoto – Efetivo;

Vendedor SR – Canal Indústria (contas multinacionais) – Santana de Parnaíba – SP e Remoto.

Mais sobre a Harald

Dando mais detalhes sobre a Harald, é importante deixar claro que a empresa conta com 38 anos de atuação no mercado, crescendo e se tornando forte pela preferência de seus clientes.

Ao todo, é composta por um quadro de mais de 600 colaboradores em quatro unidades. A Harald exporta para diversos países e possui marcas consagradas, como Melken, TOP e Confeiteiro.

Por fim, além de se ancorar na qualidade de seus produtos, a Harald constrói sólidos relacionamentos com todos os seus públicos e é reconhecida por fazer bem feito e pela vocação de inovar. Não à toa, tem em sua assinatura a paixão pelo que produz: “? Fazer melhor é fazer com paixão”?.

Como se candidatar ainda hoje?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Harald, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

