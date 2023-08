Quer trabalhar na Natura? Empresa anuncia quase 80 vagas de emprego

Mais vagas de emprego. Dessa vez, a Natura anuncia quase 80 vagas para vários cargos. As oportunidades são para Grande São Paulo e região.

Ao todo são 78 vagas em diferentes áreas da empresa, algumas delas destinadas ao escritório localizado no Parque da Anhanguera, zona oeste da capital paulistana, e outras na fábrica da Natura, situada em Cajamar, na Grande São Paulo.

Vagas Natura

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Coordenador(a) de Marketing (Governança)

Coordenador(a) de Tracking de Marca e Analytics

Coordenador(a) de Mídia (Performance)

Analista de Marketing Sênior

Analista Pleno de Marketing de Presentes

Analista Sr de Mídia Branding

Coordenador(a) de Marketing de Produto (Maquiagem)

Analista de Produtos Digitais Sênior

Coordenador(a) de Indicadores de Novos Produtos Digitais (Data Analytics)

Product Manager (Earned Media)

Analista Pleno de Gestão de Portfólio

Analista Sênior de Treinamento e Desenvolvimento

Analista Sr. Talent Partner

Analista Sênior de Sistemas – Pacotes Bancários

E muitas outras.

Como se inscrever nas vagas de emprego?

Os interessados poderão se inscrever neste link, onde você será direcionado para a página da Natura no LinkedIn. O portal encontra-se requisitos e mais detalhes sobre os cargos.

Outras vagas de emprego

Há vagas para nível médio e superior disponíveis. Dessa vez, as oportunidades são do Procon ( Proteção de Defesa do Consumidor) de Guararapes, Pernambuco.



Ao todo são 30 vagas para médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de setembro e devem ser feitas online. Para fazer a inscrição, clique aqui.

A taxa de inscrição custa R$ 60 para cargos de nível superior e R$ 32,50 para cargos de nível médio.

Oportunidades

As 30 vagas serão divididas da seguinte forma:

18 vagas para assessores jurídicos, 10 para fiscais e duas para assistentes administrativos.

Sobre a remuneração, os aprovados poderão receber até R$ 3,7 mil. É preciso se atentar aos requisitos. Para as vagas de assistente administrativo, é necessário ter o certificado de conclusão do ensino médio e o salário é de R$ 1.320.

Já para o cargo de fiscal, as vagas são para bacharel de direito.

Como será feita a avaliação

A avaliação será realizada de formas diferentes. O cargo de nível médio será avaliado mediante experiência profissional. Já para nível superior, analisa experiência profissional e é feita avaliação de conhecimento objetivo e redação.

O contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, caso haja necessidade.

Mais vagas de emprego

Se você procura vagas para TI (Tecnologia da Informação), o portal responsável pelo recrutamento de profissionais da área anuncia quase 900 vagas.

As oportunidades são para várias regiões de São Paulo e ao todo contabilizam 858 vagas.

Vagas para TI

Atualmente, há oportunidades para as carreiras de arquiteto de software, desenvolvedor Java, analista de sistemas, desenvolvedor web, especialista em SAP BW, arquiteto Java, analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, programador, instrutor de SAP, administrador de Linux, analista de backup, analista de banco de dados, webdesigner, gerente de projetos, administrador de redes, consultor, dentre outras.

Vale lembrar que o nível de escolaridade pode variar. Além disso, os requisitos dependem do cargo escolhido pelo candidato. Há oportunidades para estudantes e pessoas com deficiência.

O portal TalenTI também anuncia vagas para outras áreas, como por exemplo, setores administrativo, consultoria e auditoria, industrial, serviços gerais e operacionais, arquitetura e design, engenharia e mais.

Como funciona a seleção e inscrição das vagas para TI?

Inicialmente, será realizada a análise curricular do candidato. Caso se destaque, haverá o convite para entrevista, dinâmica e, possivelmente, aplicação de novos testes.

Os interessados poderão cadastrar o currículo neste portal. O site também oferta facilidade da busca por vaga, na qual o candidato pode escolher de acordo com a região ou a especialidade que deseja atuar.