Quer trabalhar na Nestlé? Empresa abre processo seletivo com vários cargos

A Nestlé, empresa mundial de alimentos e bebidas, anuncia várias oportunidades por meio de processo seletivo. As vagas são para atuação em várias cidades.

Por meio do programa trainee Nestlé 2024, a empresa recruta jovens que irão passar por uma trilha de desenvolvimento, com experiências mão na massa, mentorias, feedbacks e treinamentos. As vagas são para trabalhar em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e Vila Velha/RS.

Para se inscrever é preciso seguir alguns requisitos:

Ao todo são 20 vagas para os seguintes cargos:

Além de bolsa compatível com o mercado, a empresa anuncia que os aprovados no processo seletivo receberão os seguintes benefícios:

Para se cadastrar é preciso se inscrever no Programa de Trainee Nestlé 2024 até o dia 2 de outubro através do site.

Os candidatos passarão pelas seguintes fases:

Mais vagas de emprego no Brasil. Dessa vez, a Samsung anuncia oportunidades para vários cargos na modalide híbrida.

A empresa afirma que a principal intenção é recrutar funcionários que combinem com os objetivos e tenha foco da Samsung.

Além disso, eles desejam desenvolver os jovens profissionais para serem capazes de atuar em ambientes dinâmicos, inovadores e multiculturais.

Ao longo do programa, os estudantes vão ter uma trilha de desenvolvimento e treinamento, composta por uma semana de integração completa, palestras com os líderes das áreas de negócios e treinamentos técnicos relevantes.

Vagas de emprego Samsung

O período é de dois anos. Durante este prazo, os aprovados receberão análises e feedbacks de forma individual. O programa ainda vai contar com a metodologia 70:20:10.

Neste caso, o projeto vai levar em conta 70% é aprendizado no trabalho, 20% focado na interação com os demais profissionais, com feedbacks, orientações e workshops e 10% com treinamentos formais, onlines ou presenciais.

As oportunidades são para os estudantes dos seguintes cursos:

Administração, Comunicação Social, Direito, Design, Economia, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Relações Internacionais.

Para concorrer, a formatura está prevista até dezembro de 2025. A carga horária vai contar com 3 dias presenciais e 2 na modalidade on-line. local de atuação é para a zona sul de São Paulo/SP, no bairro Morumbi. Inglês será considerado um diferencial.

Os aprovados das vagas de emprego receberão bolsa de R$ 2,5 mil. Além disso, outros benefícios serão acrescidos, como por exemplo, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição, gympass, descontos em produtos da marca e apoio psicológico.

Como participar do processo seletivo?

Os que se interessarem em participar do programa deverão se inscrever até 25 de setembro por meio do Programa de Estágio Samsung.

As etapas da seleção contarão com:

inscrições, provas online (lógica, inglês e fit cultural), check-up de competências, check-up de inglês, teste de Excel, painel com os gestores e entrevista final.

Vagas de emprego por meio de concursos

Os concursos são uma excelente forma de conseguir uma vaga de emprego. Os certames federais, por exemplo, tem sido uma das principais oportunidades.

As vagas serão liberadas para todo o Brasil.

Linha do tempo dos concursos federais autorizados

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

