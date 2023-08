Quer trabalhar na RedeTV? Não perca a chance!

A RedeTV, famosa rede de televisão comercial brasileira com sede em Osasco, município da Região Metropolitana de São Paulo, pertencente ao Grupo Amilcare Dallevo e ao Grupo Marcelo de Carvalho, está contratando funcionários para compor a sua equipe. Isto é, caso esteja procurando um novo emprego, veja a lista de vagas:

Vigilante – Osasco – SP – Vigilância;

Estagiário (a) Comercial – Brasília – DF – Administração Geral;

Analista de Exibição Comercial – OPEC – Osasco – SP – Publicidade e Propaganda;

Analista de Suporte – Osasco – SP – Suporte Técnico;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Osasco -SP – Segurança;

Estágio Jornalismo – Osasco – SP – Jornalismo;

Operador (a) de Mídia Audiovisual (Arquivista de Tapes/Logger) – Osasco – SP – Televisão;

Estágio em Moda – Osasco – SP – Televisão / Cinema;

Desenvolvedor Full Stack – Osasco – SP – Programador / Desenvolvedor;

Editor (a) de Mídias Audiovisuais – Osasco – SP – Editoração.

Mais sobre a RedeTV

Sobre a RedeTV, é interessante frisar que, no ar desde 1999, a emissora se consolidou como uma das mais importantes redes de televisão do Brasil. A RedeTV é a única emissora do mundo a exibir seus programas 100 HD. E a primeira do mundo a transmitir em 3D em TV aberta.

Ao todo, são 40 emissoras transmitindo uma programação qualificada, com perfil de telespectador líder na classe ABC. Não à toa, possui o mais avançado centro de produção e transmissão de TV digital do mundo.

Além disso, oferece ao mercado resultado, flexibilidade, eficiência e economia para o seu investimento de mídia. Em outras palavras, a RedeTV é a primeira rede em rede com seus telespectadores, em rede com as agências e com os anunciantes.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da RedeTV já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: