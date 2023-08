Quer trabalhar na Santa Massa? Saiba quais são os cargos!

Veja agora mesmo quais são os postos de trabalho vagos!

A Santa Massa, empresa que é uma das maiores fabricantes de pão de alho do país, está com ótimas vagas de emprego disponíveis no mercado. Dessa forma, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis no interior de São Paulo:

Analista Jurídico I – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Enfermagem – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) Engenharia de Produção – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Estágio;

Mantenedor (a) I – Solda – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Motorista de Carreta – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo: Conduzir caminhão tipo carreta, realizando atividades de transbordo entre matriz e distrito industrial.

Mais sobre a Santa Massa

Contando mais sobre a Santa Massa, é importante frisar que a empresa está presente em todo o território nacional, além do Mercosul (Paraguai e Uruguai), contando com um time de mais de 800 colaboradores e atualmente totalizando mais de 40.000 pontos de vendas.

Além disso, sua principal missão é promover a magia do sabor. Para isso, busca pessoas com brilho nos olhos, apaixonadas pelo que fazem e que colaboram diariamente para alcançar os melhores resultados. Isto é, a Santa Massa dispõe dos seguintes valores: simplicidade, persistência, dedicação, integridade e boa comunicação.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas da Santa Massa já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!